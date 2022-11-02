«Здесь столько всего происходило». Сотрудники Белтелерадиокомпании посетили Дворец Независимости

Новости Беларуси. Настоящий белорусский Эрмитаж. Во Дворце Независимости вновь побывали гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сей раз это сотрудники Белтелерадиокомпании.

Они прониклись атмосферой национальной гордости. Дворец воздвигли за 30 месяцев. Он практически полностью выполнен белорусскими мастерами и из отечественных материалов. Первых высоких гостей здесь принимали в 2013 году.

Сергей Гусаченко, первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании:

Правда, сегодня даже в некоторой степени завидую людям, которые сюда пришли впервые, которые могут посмотреть на красивые, классные залы Дворца Независимости, фотогалерею, которые могут, наверное, проникнуться той атмосферой, тем духом, посмотреть на прекрасную работу белорусских мастеров. И, разумеется, услышать о тех событиях, о тех решениях, которые принимались в разных залах Дворца Независимости.

Валерия Васильева, исполнительный продюсер телеканала «НТВ-Беларусь» Белтелерадиокомпании:

Я думаю, что эта площадка станет не раз такой ключевой на постсоветском пространстве и не только. Поэтому просто ощутить этот дух истории, войти, понять, что здесь столько всего происходило и столько всего произойдет. И, естественно, просто посмотреть хотя бы на ту красоту, которая здесь есть.