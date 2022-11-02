Это точно провинция? Посмотрите, как за пару лет изменился гомельский Петриков

Новости Беларуси. В регионах должны быть созданы все условия для комфортной жизни людей, и это ключевая задача местной власти. Акцент на этом сделала председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики в Петриковском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Анны Корольчук.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Припять» – центр притяжения молодежи Петриковского района. Футбольное и волейбольное поля, площадки для баскетбола и воркаута помогают не только растить будущих звезд спорта, но и вести здоровый образ жизни местным жителям.

Татьяна Жуковец, заведующая сектором спорта и туризма Петриковского райисполкома:

Это у нас единственный такой большой спортивный объект в городе. Здесь проводятся и районные турниры, и открытые первенства района, областные соревнования, также здесь проходит чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд первой лиги.

В детско-юношеской спортивной школе сегодня занимается 286 детей. Их готовят по четырем видам спорта. Кроме них в тренажерных залах занимаются и взрослые горожане.

Анна Корольчук, корреспондент:

Это микрорайон Северный – 15 жилых домов на 780 арендных квартир, в которых живут шахтеры и их семьи. По соседству с яркими пятиэтажками расположились один из самых современных детских садов в Беларуси и новый акушерско-гинекологический корпус больницы. Все эти объекты появились в Петрикове буквально за три последних года.

Ключевую роль в преображении райцентра сыграл запуск местного горнообогатительного комбината. Предприятие стало градообразующим и привлекло сюда сотни новых работников. Половине сотрудников нет и 30 лет, а это значит, что для молодых специалистов и их семей нужна инфраструктура для достойной жизни.

За несколько лет Петриков изменился до неузнаваемости и его уже вряд ли назовешь провинцией. Он стал наглядной иллюстрацией тому, как сегодня должны развиваться регионы. Проделанную работу высоко оценили участники Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Наталья Кочанова в Петрикове: чистота, порядок, здесь люди сами заботятся о том, что уже сделано.