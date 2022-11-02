«Это говорит о профессионализме наших стоматологов». Замминистра рассказал, откуда в Беларусь приезжают лечить зубы

Новости Беларуси. Белорусская стоматология достигла мирового признания. И это не просто высокие слова – свыше 150 тысяч иностранцев ежегодно обращаются за помощью к нашим специалистам. Актуальные проблемы развития отрасли обсуждают участники международного стоматологического конгресса. 2 ноября он начал работу в Минске. Коллеги из разных стран обмениваются опытом и смотрят последние разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карина Верховцева, корреспондент:

Масштабная выставка-конгресс после двухлетнего перерыва собрала специалистов зубного дела со всего мира. Здесь около 40 участников из нескольких стран. Традиционно демонстрируют оборудование для стоматологических кабинетов, материалы, рентген-установки, аксессуары и не только.

Главная цель таких встреч – обмен опытом среди специалистов, в том числе и молодых. Для студентов медицинских вузов это площадка для получения новых знаний. Особенно интересуются отечественными разработками иностранные студенты.

Ширази Али Хайдар, студент Белорусского государственного медицинского университета:

Много чего интересного и нового. Хорошо, что они это устроили, хотя бы поймем, что есть много чего делать и учиться. Там было одно место, где рассказали много чего нового, о чем мы не знали раньше, и завтра уже состоится мастер-класс у них, мы записались, подвигаемся дальше.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

В нашем университете обучаются более тысячи студентов стоматологического профиля, 660 студентов – белорусы, и более 300 иностранных специалистов из более чем 50 стран. Все эти студенты на протяжении недели (в зависимости от секции, от своих занятий) будут проходить дополнительную подготовку в рамках этого стоматологического форума. Я знаю, что делегированы еще преподаватели и студенты Витебского государственного медицинского университета, у которых тоже есть возможность познакомиться с этими инновациями, новинками в стоматологии в нашей стране.

Белорусские проекты в стоматологическом деле, как и прежде, держат акцент на импортозамещение. Большое количество наших компаний производят качественную продукцию по сравнительно низкой цене. Это вызывает интерес у гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Причем некоторые экспонаты с пометкой «сделано в Беларуси» продуманы для мелочей.

Например, вот это детское кресло. Все для качественного лечения и максимального комфорта, даже для самых маленьких.

Расскажите, насколько уже юные пациенты успели заценить такую установку? Анна Валюшко, начальник отдела маркетинга компании-участника форума:

Стоит в 1-й детской стоматологии. Детки уже два года садятся на эту стоматологическую установку, очень довольны. Не боятся в связи с тем, что для них крутятся замечательные мультики. Оно идет все как в сказке «Диснейленда».

Наша страна – гарант стоматологического качества, за которым ежегодно приезжают сотни тысяч туристов из-за рубежа. Немаловажный фактор – соотношение цена-качество. Для сравнения: в Латвии установка всего одного зубного импланта с металлокерамической коронкой обойдется не менее чем в 2,5 тысячи белорусских рублей.