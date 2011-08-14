Скончался Яков Трещенок – белорусский ученый, автор учебников по истории Беларуси, учитель Александра Лукашенко в МГУ им. А. А. Кулешова

Он прошел долгий путь настоящего педагога: от обычного сельского учителя до крупного ученого, к мнению которого прислушивались все поколения. Его учебник – это настоящее и увлекательное путешествие в прошлое. «Историю не нужно сочинять, она уже состоялась», – всегда повторял Яков Иванович.

Это был и наставник главы государства еще во времена его учебы в Могилевском госуниверситете. Соболезнования по поводу кончины Якова Трещенка родным и близким направил президент Александр Лукашенко.

Три месяца не дожил Яков Трещенок до своего 80-летнего юбилея. Это был ученый по призванию. Всю жизнь отдал преподаванию и любимой истории.

Начинал простым сельским учителем на Витебщине, был директором школы. Потом закончил аспирантуру в БГУ и уже после этого почти 45 лет проработал в Могилевском университете имени Кулешова.

Наталья Пурышева, заведующая кафедрой истории и культуры Беларуси МГУ им. А. А. Кулешова:

Он выдающийся и человек, и педагог. И исключительно добросовестный ученый. Он был человеком железной воли. Можно сказать, на грани смерти, работал.

Я знаю, что одни из последних его слов, я слышала от родственников, – «Мне бы еще в науке что-нибудь сделать. А остальное – ерунда».

Владимир Попов, доцент кафедры всеобщей истории МГУ им. А. А. Кулешова:

Это человек, который любил свою родину, свой народ, который всю свою сознательную жизнь, начиная с 1971 года, отдал одному-единственному коллективу – Могилевскому государственному университету имения Аркадия Кулешова.

Он – автор трех десятков работ по истории. Преподаватель Трещенок подготовил немало ученых, докторов для белорусской науки. Помимо прочего, Яков Трещенок был тем человеком, который, если не зажег, то уж точно поддержал интерес молодого Саши Лукашенко к родной истории и к белорусским истокам. В Могилеве тогда еще будущий президент получал высшее образование. Уже будучи главой суверенного государства, Александр Лукашенко частенько навещал учителя в альма-матер, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Здесь даже хранят зачетку и характеристику самого известного студента. Несмотря на плотный график, Лукашенко всегда общался и с учащимися, и с наставником.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне Яков Иванович первый раз, когда я ему историю сдавал, поставил двойку. А потом мы стали друзьями, до сих пор дружим.

Я не видел выше образования, чем давали здесь. Конечно, 50 человек на курсе – это немного, это наше преимущество. Но не это главное. Главное, что было жуткое стремление преподавателей научить, заставить нас учиться.

Президент Лукашенко прислушивался к мнению Трещенка – что думает опытный наставник и мудрый человек по разным вопросам.

Это был настоящий философ. Яков Иванович любил рассуждать о судьбе своей страны. Куда двигаться Беларуси и какое место должна занять она в современном мире. И, в конце концов, в чем она – национальная идея белорусов.

Не случайно Яков Трещенок стал автором новой концепции исторического образования. Именно ему поручил президент непростое дело – написать учебник по истории Беларуси для студентов вуза.

Наталья Пурышева, заведующая кафедрой истории и культуры Беларуси МГУ им. А. А. Кулешова:

Это не совсем учебник в полном смысле слова. Скорее, это научный труд с оригинальной концепцией, ранее не присутствовавшей в отечественной исторической науке.

Первую часть Яков Иванович написал самостоятельно, один. Это плод всех его размышлений, многочисленных изысканий.

Написать учебник – задачка непростая. Здесь нужно быть максимально объективным и не потерять лицо автора. История Беларуси сложна. Многие ее страницы до сих пор вызывают дискуссии ученых. Кто-то хочет переписать историю заново, а кто-то – сохранить советские образчики.

Яков Трещенок сделал свою попытку рассказать о предках – с момента зарождения белорусского этноса до создания белорусской государственности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Яков Трещенок:

Ни один суверенный народ не может жить без национальной идеи. Национальная идея выращивается в веках, ее нельзя сочинить. Ее нужно извлечь из истории культуры народа. Вот такая попытка и делается в этой книге.



Многие назвали его попытку удачной, нашлись и критики издания. Сам Яков Трещенок говорил, что уважает мнение своих коллег и не претендует на истину в последней инстанции. Он искренне считал, что изучать историю должно быть интересно.

Уже в преклонном возрасте ученый получил орден Почета. Еще больше наставник президента ценил общение с главой государства. Это был всегда разговор двух неравнодушных людей к своей истории и к Беларуси.