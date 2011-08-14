Очередь на жилье в Минске: кто в приоритете после снижения критерия нуждаемости?

На актуальные квартирные вопросы отвечает Анатолий Ничкасов, министр строительства и архитектуры.

Чем было продиктовано введение новых критериев нуждаемости в жилье для постановки на очередь на жилье?

Анатолий Ничкасов:

Многие регионы зачастую не могут сформировать жилищно-строительный кооператив, особенно в районных центрах, малых городах, поскольку нет большого количества желающих улучшить свои жилищные условия. Зачастую там преобладает индивидуальное жилищное строительство. В то же время основная нагрузка приходится на Минск.

На сколько удастся дифференцировать остро нуждающихся и тех, кто может еще подождать в результате принятого шага?

Анатолий Ничкасов:

Некоторые семьи, которые стоят на очереди долгое время, не могут получить жилье, они вообще не имеют никакого жилья. Им следовало бы быстрее продвигаться. А другие семьи имеют жилье, к примеру, в пригородной зоне столицы или областного центра. По сути, речь идет о проблеме двойного жилья.

Конечно, из сформировавшейся очереди не будут выводить людей, если имеющаяся у них площадь превышает критерий нуждаемости. В первую очередь, приоритеты будут отдаваться многодетным семьям. Также в приоритете будут люди, прожившие в общежитиях достаточно долгое время, те, кто вообще никогда не имел жилья, а также те, кто служит Родине. Вообще, приоритетных групп у нас достаточно много.

Кто рассчитывает стоимость квадратного метра жилья?

Анатолий Ничкасов:

Мы исходим из того, что кредитные ресурсы, запланированные в текущем году, должны быть использованы таким образом, чтобы в этом году жилье получили все, кто ожидал получить, кто заключил договора на кредитование и строительство.

Мы зафиксировали с Миноблисполкомом, Мингорисполкомом цены на строительство жилья по состоянию на середину мая, и именно этих цен мы будем придерживаться до конца года для строительства жилья с государственной поддержкой.

Будет ли повышаться качество жилья в ближайшие годы?

Анатолий Ничкасов:

Вся прошедшая пятилетка была посвящена модернизации действующих производств. Это позволило радикально изменить параметры качества жилья. С 2009 года по настоящее время ведется серьезный мониторинг качества. Около 90 тысяч граждан обратились в конце 2009 года с нареканием на качество жилья. Работа вместе с подрядными организациями, работа, прежде всего, исполкомов в этом направлении позволила снивелировать этот аспект.

В настоящее время вопросы, возникающие при вводе жилья, у нас практически снимаются в месячный срок. Практически каждая квартира не остается без внимания. Если обращается гражданин, немедленно стараемся принять решение. Конечно, есть и безответственное отношение, но это пример для серьезной работы и Госстройнадзора, и местных органов, и Министерства архитектуры и строительства.