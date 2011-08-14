Александр Лукашенко подписал указ «Об утверждении Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 годы»

Особое внимание в документе – укреплению института семьи, повышению социальной защиты, а также созданию комфортных условий жизни и развития детей.

С 2012 года планируется повысить размер ежемесячного пособия на детей в возрасте до трех лет, увязав его со средней зарплатой по стране. Так, в семьях с одним ребенком родители будут получать до 35%, со вторым и последующими детьми – до 40% от средне-республиканской зарплаты.

Предусматривается также погашение задолженности по льготным жилищным кредитам для многодетных семей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вера Лабкович, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Изменены размеры погашения кредитов, полученных на строительство либо реконструкцию жилья. Если в семье три ребенка, то кредит будет погашаться на 75%. Если в семье четыре и более детей, то кредит будет погашаться на 100%.

Среди приоритетов программы также - увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни. Так, к 2015 году население Беларуси стабилизируется на уровне 9 миллионов 450 тысяч человек и будет обеспечен переход к демографическому росту.

Игорь Пясецкий:

У нас есть и мальчик, и девочка – полная семья. Надеемся вырастить достойную замену.

Ольга Гриневич:

Я и третьего ребенка родила, и четвертого, надеюсь, рожу. Потому что уверена, что в нашей стране будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

Ольга Штин:

Подумали и решили, что нам нужен второй ребенок. Тем более все замечательно в семье. Знаем, что нужно в будущем. Но, главное, есть уверенность в будущем.