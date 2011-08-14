Предварительные итоги недели беспорядков в Англии: 5 погибших, около 2 000 арестованных, свыше $200 млн прямых убытков

«Битва за Британию», как ее окрестили в СМИ, этот общенациональный английский пожар, начался с единственного очага протеста одной этнической группы в одном районе Лондона.

Юлия Волкова:

Недавно вернулась из Лондона. Тогда еще все было тихо, мирно, спокойно. Можно было гулять по улицам. Теперь просто с ужасом смотрю на, то что показывают по телевизору. Потому что там мои друзья. И я сама жила в одном из районов, где сейчас происходят столкновения и беспорядки. Очень страшно.

Друзья все рассказывают и пишут в фейсбуке друг другу, чтобы были дома. Только на работу и обратно. Потому что очень страшно. Кто-то из окна даже видел, что у кого-то был пожар, погром, мародерство.

Буквально в первые сутки выяснилось: старая добрая Англия – пусть, может, еще и старая, но уже не добрая. Бунт, бессмысленный и беспощадный, мгновенно охватил чопорную страну, превратив ее в новую горящую точку.

Эксперты уверены: не последним фактором разрастания «Британского огненного лета» стала «Арабская весна». Западные СМИ слишком уж громко восхваляли погромщиков в Тунисе и Египте. После этого погромщики в Лондоне и Бирмингеме почуяли героями и себя. К тому же, разбойничая в магазинчике более удачливых соседей, молодые мигранты переносили на них свою злобу из-за неустроенности и невовлеченности их в британское общество.

Николай Сергеев, политолог:

«Арабская весна» и лондонские события взаимосвязаны между собой.

Это болезнь западной системы. Там оказались не готовы к той ситуации, которую сами же и породили непродуманной миграционной политикой и так далее. Породили ее и сами напоролись. А что сейчас будут делать, сказать сложно.

Тем не менее, беспорядки нельзя связать только лишь с этническими группировками. Всего на третий день британской битвы Манчестер среди бела дня грабили уже дети и беременные женщины. В лондонской толпе были и дочка миллионера, и посланница будущей Олимпиады, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Джон Питтс, профессор, консультант полиции Лондона по вопросам молодежи и криминальных группировок:

Многих просто подхватывает толпа. Мародерство позволяет [в другое время спокойным, даже] беспомощным людям внезапно почувствовать себя могущественными, а это очень пьянящее чувство.

Протрезветь чрезмерно опьяненные безнаказанностью головы не заставило даже известие о первой жертве британской вольницы.

Дальше – больше. В Бирмингеме трое добровольцев, вышедших охранять свой дом, попали под колеса вандала. В Ливерпуле и Бристоле разграбили и сожгли сотни магазинов. В Лондоне прогремели взрывы. На фоне чадящих пожарищ слишком спокойная тактика полиции была признана откровенно провальной.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

Полиция получит любые необходимые средства. Полиция должна использовать любые необходимые приемы для восстановления законности. Мы сделаем все необходимое для возвращения порядка на улицы.

Впервые в истории Британии служителям порядка разрешили использовать водометы. Для возвращения награбленного были организованны повальные обыски. Власти даже приготовились блокировать Интернет, через который воры организовывали свои рейды.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

Мы все видели, что эти ужасающие действия были организованы через социальные сети. Открытая информация – это большое благо, но его можно использовать и во зло. Поэтому полиция, спецслужбы и Интернет-компании, мы все решили, что будет правильно отказывать в доступе в сеть тем, кто замешан или планирует беспорядки и грабежи.

Позже британцы потребовали от властей лишать не только социальных сетей, но и социальных благ тех, кто не желает жить по законам социума.

12 августа в Лондонской больнице скончался избитый подростками на улице 68-летний мужчина. Он стал пятой жертвой «Битвы за Британию», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Битвы, которую, по общему мнению британцев, проиграла полиция. Проиграла, потому что не отреагировала на первый же выпад в свой адрес, в адрес всего общества. Которому теперь придется жить с пониманием, что кто-то из соседей был в той толпе.

Эта картина характерна не только для Британии. Она одинакова для всех стран, где толпа, пусть ненадолго, но взяла верх, вне зависимости от первопричины конкретных беспорядков.