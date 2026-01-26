Горремавтодор заготовил свыше 9 тыс. тонн соли и более 20 тыс. тонн песко-соляных смесей

Ледяной дождь и метели, а также резкие перепады температур. В Беларусь пришел циклон «Леони». Главной проблемой в ближайшие дни станет гололедица, создающая серьезные риски, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты задействованы в круглосуточном режиме. Заготовлено необходимое количество реагентов – свыше 9 тысяч тонн соли и более 20 тыс. тонн песчано-соляных смесей. Специалисты работают на упреждение в режиме 24/7.

ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге. Осторожность следует проявить и пешеходам. Горремавтодор обеспечивает очистку улиц и обработку дорог.

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Уже сейчас, чтобы упредить образование снега и льда, будет выполняться мероприятие по обработке покрытий тротуаров и проезжих частей противогололедными реагентами. Мы руководствуемся пословицей «Готовь сани летом к зиме». Поэтому вся необходимая техника была приобретена до наступления зимнего периода.

Отметим, после того как Беларусь накрыл циклон «Улли», со столичных дорог было вывезено более 700 тыс. куб. м снега. Его отправляют на специальные места складирования и на снегоплавильный пункт на улице Машиностроителей.