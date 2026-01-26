Новости по тегу #Сергей Шакель

Заявление рассматривается в течение месяца. После принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение года должны быть предложены различные варианты улучшения жилищных условий.
В 2025 году было построено 710 тысяч квадратных метров. Государством уделяется особое внимание некоторым категориям граждан, таким как многодетные семьи.
Актуален реестр будет только год – до 31 декабря 2026-го. Востребованным специалистам выделят порядка 50 квартир.
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