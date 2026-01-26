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Новости по тегу #Сергей Шакель

Как встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий – рассказываем алгоритм действий
26 января 2026 17:56

Как встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий – рассказываем алгоритм действий

Сколько жилья было построено в Минске в 2025 году – узнали в Мингорисполкоме
26 января 2026 17:55

Сколько жилья было построено в Минске в 2025 году – узнали в Мингорисполкоме

В Минске утвердили список профессий с первоочерёдным правом на арендное жильё
19 января 2026 18:27

В Минске утвердили список профессий с первоочерёдным правом на арендное жильё

Десять тысяч квартир и социальные объекты. Как будут застраивать столицу в 2021 году?
10 января 2021 18:13

Десять тысяч квартир и социальные объекты. Как будут застраивать столицу в 2021 году?

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска
05 августа 2020 09:20

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска

Государственное арендное жильё в Минске. Кто может претендовать и где можно снять квартиру
27 июля 2020 07:33

Государственное арендное жильё в Минске. Кто может претендовать и где можно снять квартиру

Кто и как может воспользоваться чеками «Жильё»
14 февраля 2020 06:47

Кто и как может воспользоваться чеками «Жильё»

Малометражки по доступной цене. Поможет ли белорусское нововведение сократить очередь нуждающихся?
07 октября 2018 17:34

Малометражки по доступной цене. Поможет ли белорусское нововведение сократить очередь нуждающихся?