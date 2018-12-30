Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей
Новости Беларуси. Кажется, нет лучшего времени года для реализации покупательских талантов и способностей, чем предновогодние дни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И несмотря на то, что торговля предоставила все возможности подготовиться к праздникам заранее – специальные отделы открылись еще в ноябре – по старой доброй традиции основные приготовления приходятся на пару-тройку дней перед самым Новым годом.
В Минске есть сразу несколько точек потребительского притяжения, где по-настоящему можно прочувствовать предновогодний ажиотаж. Туда и отправилась наш корреспондент Анастасия Дехтяр.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Чем интенсивней мигают огни в хороводе новогодней иллюминации (кстати, главная елка страны стала одной из лучших в Европе), тем импульсивней белорусы входят в предновогодний раж. Суета, пробки, очереди… То, что, казалось бы, явно нервировало в будни, в канун праздников становится неотъемлемым штрихом атмосферы.
Зачем экономить на таком грандиозном празднике?
Словно по иронии судьбы из года в год традициям мало кто осмеливатся изменять. За считанные дни включается эдакий предновогодний ускоритель, и в Минске наступает будто не конец года, а конец света. 10-балльное автооцепенение даже на второстепенных дорогах, в магазинах не протолкнуться, такси не вызвать… Фронт сферы обслуживания полностью мобилизован.
О прейскуранте этого лакшери-салона страшно говорить. Но и попасть сюда в предновогодний сезон бьюти-обновления нужно еще умудриться. У мастеров маникюра, стилистов и визажистов полный аншлаг.
Наталья Лазарчик, директор салона красоты:
Не сидят мастера свободными. Мастера падают в девять часов вечера замертво.
«На себе экономить нельзя» – с такими словами-аффирмациями дамы оккупируют даже самые рядовые краевые парикмахерские. И, по самым скромным подсчетам, оставляют в кассах от 40 рублей.
Кстати, у самых смелых минчанок в тренде нынче символический нейл-дизайн на ногтях.
«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года
Не припарковаться и у гипермаркетов на стоянках и паркингах, где сотни мест. Наш личный эксперимент: 15 минут – и то какой-то счастливый случай!
Это уже четвертый или пятый крестовый поход на продуктовый. 73-летняя пенсионерка не мелочится и планомерно загружает свою тележку, невзирая на кошелек.
– Будут какие-то изыски в этом году?
– Будут. Но будет рыбное всё, потому что свинья не любит, чтобы мясо было. Рыба у нас будет и копченая, и икра, и карп, запеченный в духовке.
Режим «продуктовый безлимит» включила и эта хозяйка.
На Новый год мы не жалеем!
В последние дни уходящего года продавцы едва успевают менять кассовые ленты: что ни чек – то новый метровый рекорд. Ссылаясь на коммерческую тайну, в этом гипермаркете так и не признались, сколько в денежном эквиваленте весит самая тяжелая квитанция.
Зато в универмаге мы все-таки провели финансовое расследование.
Елена Михалёва, начальник отдела маркетинга универмага:
Выручка в эти дни вырастает в 3-4 раза.
Скрасить внезапно запланированный вечер в заведении столичного общепита в последние недели тоже едва ли получится. Хотя кое-где на новогоднюю ночь места еще есть. Ценник стартует от 120 рублей на персону.
Елена Пинчукова, администратор ресторана:
С 14 декабря у нас начались корпоративные мероприятия. Практически всё это время у нас стопроцентная заполняемость в нашем заведении.
А вот в этом офисе суета уже до новогодней лампочки. Все билеты на новогодние чартеры уже распроданы. Да и в последний вагон уже не попасть! В рейтинге новогодних туров лидируют Египет, ОАЭ, Таиланд. Всё больше белорусов привыкает встречать главные зимние праздники там, где потеплее.
Александра Дубровская, руководитель отдела продаж турфирмы:
Из Минска до 10 января буквально один билет какой-нибудь остался. Из Киева на 2-3 января еще можно успеть. Но на 30-31 декабря уже ничего нету.
До Нового года почти сутки. О чём не забыть в последние часы 2018-го?
Среднестатистический домашний стол белорусов на Новый год обойдется на персону больше чем в 100 рублей. По данным соцопросов, наши соотечественники готовы потратить 649 рублей на подготовку к праздникам. И если изучить мировой рейтинг праздничных расходов, то мы держимся устойчиво в топ-25, обойдя Россию, Казахстан, Австрию и Германию.