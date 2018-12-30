Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

Новости Беларуси. Кажется, нет лучшего времени года для реализации покупательских талантов и способностей, чем предновогодние дни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И несмотря на то, что торговля предоставила все возможности подготовиться к праздникам заранее – специальные отделы открылись еще в ноябре – по старой доброй традиции основные приготовления приходятся на пару-тройку дней перед самым Новым годом. В Минске есть сразу несколько точек потребительского притяжения, где по-настоящему можно прочувствовать предновогодний ажиотаж. Туда и отправилась наш корреспондент Анастасия Дехтяр.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Чем интенсивней мигают огни в хороводе новогодней иллюминации (кстати, главная елка страны стала одной из лучших в Европе), тем импульсивней белорусы входят в предновогодний раж. Суета, пробки, очереди… То, что, казалось бы, явно нервировало в будни, в канун праздников становится неотъемлемым штрихом атмосферы.

Зачем экономить на таком грандиозном празднике? Словно по иронии судьбы из года в год традициям мало кто осмеливатся изменять. За считанные дни включается эдакий предновогодний ускоритель, и в Минске наступает будто не конец года, а конец света. 10-балльное автооцепенение даже на второстепенных дорогах, в магазинах не протолкнуться, такси не вызвать… Фронт сферы обслуживания полностью мобилизован.

О прейскуранте этого лакшери-салона страшно говорить. Но и попасть сюда в предновогодний сезон бьюти-обновления нужно еще умудриться. У мастеров маникюра, стилистов и визажистов полный аншлаг.

Наталья Лазарчик, директор салона красоты:

Не сидят мастера свободными. Мастера падают в девять часов вечера замертво. «На себе экономить нельзя» – с такими словами-аффирмациями дамы оккупируют даже самые рядовые краевые парикмахерские. И, по самым скромным подсчетам, оставляют в кассах от 40 рублей.

Кстати, у самых смелых минчанок в тренде нынче символический нейл-дизайн на ногтях. «Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года Не припарковаться и у гипермаркетов на стоянках и паркингах, где сотни мест. Наш личный эксперимент: 15 минут – и то какой-то счастливый случай!

Это уже четвертый или пятый крестовый поход на продуктовый. 73-летняя пенсионерка не мелочится и планомерно загружает свою тележку, невзирая на кошелек.

– Будут какие-то изыски в этом году?

– Будут. Но будет рыбное всё, потому что свинья не любит, чтобы мясо было. Рыба у нас будет и копченая, и икра, и карп, запеченный в духовке. Режим «продуктовый безлимит» включила и эта хозяйка.

На Новый год мы не жалеем!

В последние дни уходящего года продавцы едва успевают менять кассовые ленты: что ни чек – то новый метровый рекорд. Ссылаясь на коммерческую тайну, в этом гипермаркете так и не признались, сколько в денежном эквиваленте весит самая тяжелая квитанция. Зато в универмаге мы все-таки провели финансовое расследование.

Елена Михалёва, начальник отдела маркетинга универмага:

Выручка в эти дни вырастает в 3-4 раза. Скрасить внезапно запланированный вечер в заведении столичного общепита в последние недели тоже едва ли получится. Хотя кое-где на новогоднюю ночь места еще есть. Ценник стартует от 120 рублей на персону.

Елена Пинчукова, администратор ресторана:

С 14 декабря у нас начались корпоративные мероприятия. Практически всё это время у нас стопроцентная заполняемость в нашем заведении. А вот в этом офисе суета уже до новогодней лампочки. Все билеты на новогодние чартеры уже распроданы. Да и в последний вагон уже не попасть! В рейтинге новогодних туров лидируют Египет, ОАЭ, Таиланд. Всё больше белорусов привыкает встречать главные зимние праздники там, где потеплее.