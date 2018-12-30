Как собираются праздновать Новый год на белорусском Северном полюсе? Самый холодный репортаж СТВ

Новости Беларуси. Место, название которого то и дело мелькает в прогнозах погоды, особенно когда речь заходит о климатических рекордах. Самая северная точка Беларуси – городской поселок Езерище Городокского района Витебской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Его жители первыми радуются выпавшему снегу. Здесь, как правило, самые сильные морозы, а лето не очень-то и теплое. Езерище обычно первым встречает холодный арктический воздух. Местные старожилы говорят, что в поселке даже наблюдали северное сияние. В Езерище есть и собственная метеостанция, данные на которой фиксируются с 1935 года. Кстати, абсолютный минимум – минус 41,5 градусов – был в январе 1940-го (этот рекорд пока не побит).

Корреспондент Анастасия Аласания направилась на белорусский Северный полюс, чтобы узнать, как там собираются праздновать Новый год.

Близко ли новогодние праздники, в этом поселке определяют по двум обстоятельствам. Повышенная концентрация Дедов Морозов в местном клубе, как результат – снижение температуры на улице. Недаром Езерище называют Северным полюсом Беларуси.

Татьяна Киреева анализирует: самая холодная новогодняя ночь была здесь зафиксирована в 1978-ом – почти минус 39. Ежегодно женщина 31 декабря с работы выходит ночью.

Татьяна Киреева, начальник метеостанции Езерище:

К 11 часам мы успеваем прийти домой, привести себя в порядок, накрыть стол, проводить старый год и встретить новый год. Каждый человек создает сам себе настроение. А утром к 8 часам мы на работе.

Первый день нового года здесь начинается с ароматного чая, обязательно с лимоном. На северной станции южный фрукт «живет» уже два десятилетия. Примерно столько же времени прошло с момента, как котельную в белорусской Арктике – первую в стране – перевели на местные виды топлива.

В текущем году «звездный час» в многоэтажных домах – их одели в «шубы».

Владимир Катаржевский, председатель Езерищенского сельисполкома:

В связи с поручением Президента о том, что в каждой области ежегодно нужно приводить в порядок несколько малых населенных пунктов, наш поселок Езерище попал под программу благоустройства в 2018 году. Мы много чего сделали, еще частично будем доделывать в следующем году. В том числе сделали и капитальный ремонт 10 жилых домов.

А вот кого зима не пугает, так это пятилетнего Федора Орешкина. Семья мальчика из Северного полюса России географически переехала на юг. А по факту снова оказалась на севере, только на этот раз – Беларуси.

Федор Орешкин, житель Езерища:

Холодно в Мурманске, потому что там идет сильно снег.

А здесь?

А здесь мало снега идет. Мне тут тепло. И вообще, мне понравилось в этом городе.

Холода здесь, как ни говори, диктуют моду на увлечения местных жителей. Взрослые ежедневно ходят на рыбалку. Даже 1 января на Езерищенском озере мандарину некуда будет упасть.

А дети не спешат домой: коньки, лыжи и санки здесь лучшие развлечения.