«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года

Новости Беларуси. Накануне Нового года пуще всего штурмуют белорусы магазины. Подарки под елку, да и чтобы на столе было «по-богатому», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На главном продовольственном рынке столицы не протолкнуться. Картинка словно в дефицитное начало 90-х – толкучка. А вот присмотреться – прилавки переполнены и заморскими, и морскими деликатесами.

Да и люди в очередях безропотно выжидают с уверенностью – «всем хватит».

Покупатель на столичном рынке:

Тут и помидоры, мясо, яйца, овощи – не меньше 10 килограмм.

Продавец на столичном рынке:

Покупают всё самое лучшее, самое хорошее. Допустим, из красной рыбки очень вкусная семгушка, а также палтус. Это самое замечательное, что пользуется спросом всегда, из года в год. Ну и, конечно, баночка икорочки – почему бы и нет? Средний чек в этом рыбном отделе, признается продавец, в районе 50 рублей. Сегодняшний максимум – 200 за покупку в одни руки. А вот Наталья с грустью томится над разделкой свинины. Со скорбью подмечает: видимо, не ее год. Суеверные покупатели в предновогодний шопинг обходят отдел стороной. Дабы не обидеть символ 2019-го, минчане все больше предпочитают перепелов, гусей пожирней и индейку.

Наталья Пинчук, продавец:

Все прочитали в гороскопах, что нужно есть только телятину, говядину или индейку, а свинину – ни в коем случае. Я считаю, что это совершенно не надо.

А вот эта Наталья на рынке 25 лет. Ее исконно белорусские прысмаки всегда коронная закуска на столе.