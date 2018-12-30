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«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года

30 декабря 2018 20:45
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Новости Беларуси. Накануне Нового года пуще всего штурмуют белорусы магазины. Подарки под елку, да и чтобы на столе было «по-богатому», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На главном продовольственном рынке столицы не протолкнуться. Картинка словно в дефицитное начало 90-х – толкучка. А вот присмотреться – прилавки переполнены и заморскими, и морскими деликатесами.

«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года-1

«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года-3

«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года-5

Да и люди в очередях безропотно выжидают с уверенностью – «всем хватит».

«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года-8

Покупатель на столичном рынке:
Тут и помидоры, мясо, яйца, овощи – не меньше 10 килограмм.

«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года-11

Продавец на столичном рынке:
Покупают всё самое лучшее, самое хорошее. Допустим, из красной рыбки очень вкусная семгушка, а также палтус. Это самое замечательное, что пользуется спросом всегда, из года в год. Ну и, конечно, баночка икорочки – почему бы и нет?

Средний чек в этом рыбном отделе, признается продавец, в районе 50 рублей. Сегодняшний максимум – 200 за покупку в одни руки.

А вот Наталья с грустью томится над разделкой свинины. Со скорбью подмечает: видимо, не ее год. Суеверные покупатели в предновогодний шопинг обходят отдел стороной. Дабы не обидеть символ 2019-го, минчане все больше предпочитают перепелов, гусей пожирней и индейку.

«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года-14

«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года-16

Наталья Пинчук, продавец:
Все прочитали в гороскопах, что нужно есть только телятину, говядину или индейку, а свинину – ни в коем случае. Я считаю, что это совершенно не надо.

«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года-19

А вот эта Наталья на рынке 25 лет. Ее исконно белорусские прысмаки всегда коронная закуска на столе.

«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года-22

Наталья Жгировская, продавец:
Праздник на носу – Новый год, Колядки. Нада смачна есці.

Продавец уверена: настоящий торговый час пик еще впереди. 31 декабря, в понедельник, все рванут на контрольную закупку. То ли еще будет, коль и так ни проехать ни пройти!

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года. Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

# Новый год # общество # Анастасия Дехтяр # Фотофакт

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