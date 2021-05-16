Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич: «Я не жалею, что в 37 лет родила»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, рассказала современных семьях.
Ольга Коршун, ведущая:
Я знаю, что вы не сидели все положенные годы в декрете, вышли раньше из своего декретного отпуска, чтобы продолжить свой путь. Почему приняли такое решение?
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
Первый ребенок, тяжелые 90-е годы, увольнения, сокращения. Тяжело было устроиться на работу. Да и вообще было тяжело. Тяжело было прожить на одну зарплату. Как раз стартанул отпуск по уходу за ребенком, уже был три года, принято решение с 1992 года. Сын пошел в два года в садик, была адаптация, когда ему было два с половиной, я пошла на работу. А второго ребенка я родила через 14 лет. Мне было 37 лет. Год и четыре месяца я побыла в декрете. Это для меня было тоже тяжело, очень хотелось на работу. Было интересно, ты уже реализовался в профессии, очень хотелось двигаться дальше. Конечно, прежде всего это помощь родителей. Мама, которая подставила плечо и помогла. Конечно, было тяжело, отработать не восемь, а даже по 10 часов, прибегаешь домой, а там маленький ребенок. Но это того стоило. Я не жалею, что в 37 лет родила, это очень здорово. Здорово сейчас, уже со взрослого полета, оставаться молодой, бегать на родительские собрания. Дочка у меня выпускница, в этом году заканчивает 11 класс.
Ирина Костевич:
Я смотрю, что сама демография подтолкнула у нас те мировые тенденции, которые сегодня происходят в мире (поздние браки). Я вышла замуж в 21 год, сегодня средний возраст выхода замуж – 26 лет, а у парней – 28 лет. Мы понимаем, поздние браки – поздние дети. Если реально женщине моего поколения родить ребенка – это 20 лет, чтобы даже стать многодетной семьей, это запас 20 лет. Сегодня эти демографические ножницы стали закрываться, реально это 10 лет. В 28 родила первого, до 39 лет активный детородный возраст. Надо успеть, Беларусь ждет. Мы ждем не менее троих детей. Поэтому это тоже серьезная проблема, которая накладывается на демографию.
Пособия по уходу за ребенком и сроки декретного отпуска. Ирина Костевич о том, что нужно знать каждой белорусской маме – подробнее здесь.