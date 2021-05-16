Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич: «Я не жалею, что в 37 лет родила»

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:

Первый ребенок, тяжелые 90-е годы, увольнения, сокращения. Тяжело было устроиться на работу. Да и вообще было тяжело. Тяжело было прожить на одну зарплату. Как раз стартанул отпуск по уходу за ребенком, уже был три года, принято решение с 1992 года. Сын пошел в два года в садик, была адаптация, когда ему было два с половиной, я пошла на работу. А второго ребенка я родила через 14 лет. Мне было 37 лет. Год и четыре месяца я побыла в декрете. Это для меня было тоже тяжело, очень хотелось на работу. Было интересно, ты уже реализовался в профессии, очень хотелось двигаться дальше. Конечно, прежде всего это помощь родителей. Мама, которая подставила плечо и помогла. Конечно, было тяжело, отработать не восемь, а даже по 10 часов, прибегаешь домой, а там маленький ребенок. Но это того стоило. Я не жалею, что в 37 лет родила, это очень здорово. Здорово сейчас, уже со взрослого полета, оставаться молодой, бегать на родительские собрания. Дочка у меня выпускница, в этом году заканчивает 11 класс.