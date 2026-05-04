Сколько стоят путевки в детский лагерь в 2026 году – рассказал эксперт

Для детей лето – это долгожданный период каникул, когда можно отдохнуть от учебы, провести время с друзьями и насладиться детством. Но перед родителями возникает немало вопросов, куда отправить ребенка на отдых. Как не ошибиться с выбором и что нужно успеть подготовить? В Беларуси государство берет на себя заметную долю заботы о детском отдыхе. Господдержка, дотации, льготные путевки и профсоюзная помощь. За этими словами стоят реальные деньги, которые экономят семейный бюджет. О том, как работает эта система, какие лагеря ждут детей, сколько стоит путевка с учетом поддержки, на что можете рассчитывать именно вы, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

100 детей с диабетом отдохнут летом в санатории «Солнышко» – рассказываем о детском оздоровительном лагере.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Можем ли спрогнозировать какой стоимость будет в 2026 году?