Сколько стоят путевки в детский лагерь в 2026 году – рассказал эксперт

Для детей лето – это долгожданный период каникул, когда можно отдохнуть от учебы, провести время с друзьями и насладиться детством. Но перед родителями возникает немало вопросов, куда отправить ребенка на отдых. Как не ошибиться с выбором и что нужно успеть подготовить? В Беларуси государство берет на себя заметную долю заботы о детском отдыхе. Господдержка, дотации, льготные путевки и профсоюзная помощь. За этими словами стоят реальные деньги, которые экономят семейный бюджет. О том, как работает эта система, какие лагеря ждут детей, сколько стоит путевка с учетом поддержки, на что можете рассчитывать именно вы, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
100 детей с диабетом отдохнут летом в санатории «Солнышко» – рассказываем о детском оздоровительном лагере.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Можем ли спрогнозировать какой стоимость будет в 2026 году?
Валерий Нафранович, начальник представительства Минское городское управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
В прошлом году стоимость средняя в наши загородные лагеря была порядка 893 рублей. В этом году рост с учетом инфляции прогнозируется где-то в пределах 5-8 %, то есть порядка 900 с чем-то рублей будет средняя стоимость путевки. Дотация в стационарный лагерь продолжительностью не менее 15 дней будет составлять 302 рубля. В дневной лагерь, продолжительностью не менее 15 дней – 127 рублей. По прошлому году – в дневной лагерь родители оплачивали где-то 10 % от стоимости путевки. В загородный лагерь 32 % составляла государственная поддержка от стоимости путевки. Но не надо забывать о том, что еще могут оказывать содействие в приобретении путевок предприятия, на которых работают, профсоюзы. То есть родители с учетом коллективных договоров могут оплачивать не менее 10-15 % от стоимости путевки.
Подробности в видео.