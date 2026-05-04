Изучение флоры и фауны Беларуси – какие образовательные программы предлагает школьникам центр «Лидер»

Для детей лето – это долгожданный период каникул, когда можно отдохнуть от учебы, провести время с друзьями и насладиться детством. Но перед родителями возникает немало вопросов, куда отправить ребенка на отдых. Как не ошибиться с выбором и что нужно успеть подготовить? В Беларуси государство берет на себя заметную долю заботы о детском отдыхе. Господдержка, дотации, льготные путевки и профсоюзная помощь. За этими словами стоят реальные деньги, которые экономят семейный бюджет. О том, как работает эта система, какие лагеря ждут детей, сколько стоит путевка с учетом поддержки, на что можете рассчитывать именно вы, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
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Юлия Алексеюк, СТВ:
Планируется ли что-то новое в этом году или уже настолько отработана система и лучше уже невозможно?
Юлия Бельская, заместитель директора по учебной работе ГУО «Минский городской образовательно-оздоровительный центр «Лидер»:
Безусловно планируется. В 2026 году нами будет уделено большое внимание экологическому воспитанию учащихся. Уже летом на базе нашего центра мы планируем запустить экологическую тропу. Это будет не просто маршрут для прогулки, а образовательная интерактивная платформа на открытом воздухе. Она будет в себя включать безусловно станции по изучению флоры и фауны Беларуси. Также это будут отели для насекомых и сенсорный сад. В дополнение к этому мы запускаем занятия «Потребляй разумно», где ребята научатся правилам сортировки и утилизации отходов, создавая арт-объекты из уже переработанных материалов. Также 2026 год посвящен Году белорусской женщины, в этом плане «Лидер» тоже не останется в стороне. Мы запускаем серию диалоговых площадок и встреч с известными женщинами нашей страны. Данный проект поможет нашим ребятам на личном примере гостей осознать роль женщины в сохранении наших ценностей и развитии современного общества.
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