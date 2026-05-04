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100 детей с диабетом отдохнут летом в санатории «Солнышко» – рассказываем о детском оздоровительном лагере

04 мая 2026 15:17
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Для детей лето – это долгожданный период каникул, когда можно отдохнуть от учебы, провести время с друзьями и насладиться детством. Но перед родителями возникает немало вопросов, куда отправить ребенка на отдых. Как не ошибиться с выбором и что нужно успеть подготовить? В Беларуси государство берет на себя заметную долю заботы о детском отдыхе. Господдержка, дотации, льготные путевки и профсоюзная помощь. За этими словами стоят реальные деньги, которые экономят семейный бюджет. О том, как работает эта система, какие лагеря ждут детей, сколько стоит путевка с учетом поддержки, на что можете рассчитывать именно вы, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Изучение флоры и фауны Беларуси – какие образовательные программы предлагает школьникам центр «Лидер».

Юлия Алексеюк, СТВ:
Сколько в целом за сезон планируется принять для отдыха детей в загородных лагерях?

100 детей с диабетом отдохнут летом в санатории «Солнышко» – рассказываем о детском оздоровительном лагере-2

Валерий Нафранович, начальник представительства Минское городское управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Мы сохраняем объемы. Мы порядка около 80 тысяч детей планируем оздоровить во всех типах наших лагерей. 32 стационарных, более 300 лагерей с дневным пребыванием. Я отмечу такой момент, что в 2026 году мы на 33 % планируем оздоровить больше детей с инвалидностью. В этом году мы возобновляем работу лагеря оздоровительного для детей с сахарным диабетом в сопровождении родителей. Мы 100 детей с сахарным диабетом направляем в детский санаторий «Солнышко». 20 деток с кардиопатологией тоже в сопровождении родителей направляем в этот санаторий в летний период. Причем путевка для ребенка и сопровождающего оплачена из городского бюджета.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Валерий Нафранович # Детские лагеря в Беларуси # Дети

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