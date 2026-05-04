Из-за чего возникают высыпания на лице и как их лечить – объяснила косметолог

Екатерина Мазынская, косметолог:

Подростки часто сталкиваются с проблемой высыпаний на коже. И причины таких высыпаний, как и вид этих высыпаний, может быть разным. В большинстве случаев высыпания на коже связаны с проявлением угревой болезни, которая часто обостряется в подростковом возрасте. В более редких случаях высыпания на коже подростка связаны с повышенной чувствительностью кожи, неправильно подобранным уходом и проявляется как аллергия.



Очень важно и самим подросткам, и родителям подростков обратить внимание на состояние кожи в этот сложный период. Если причины высыпаний на коже являются обострением угревой болезни, то начинается заболевание с появления черных точек на коже лица. Особенно часто они проявляются в области Т-зоны. Это нос, межбровье и область лба. Затем, если не применять правильный уход за кожей, состояние кожи усугубляется и появляются закрытые и открытые камедоны. Если присоединяется инфекция и не применяется правильное лечение и уход, могут образоваться папулезные и пустулезные высыпания на коже, которые выглядят, как подростки называют прыщами.

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