«Каждый день нам несут грибы»: как белорусы переживают грибной ажиотаж

Новости Беларуси. В Беларуси самый пик грибного сезона. Такой урожайной осени не было давно, – говорят грибники со стажем. Сейчас в лесах полно боровиков и подберезовиков, начинают расти и опята. В стране настоящий грибной ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лес по грибы лучше ходить рано утром, – говорит Вячеслав. Он заядлый грибник с детства и знает: за ночь на полянках вырастают новые боровики и подберезовики.

Юрий Прокопенко, СТВ:

В собирании грибов нужен зоркий взгляд и очень важно чувствовать лес, знать грибные места. Вот мы с Вячеславом уже ходим по лесу полчаса, у него половина ведра грибов, у меня всего четыре подберезовика. За час с небольшим Вячеслав собрал пятилитровое ведро. На рынке за такое количество боровиков продавцы просят от 10 рублей и выше. Сколько стоит здоровье: как выбрать грибы без ударной дозы радиации

Николай Яковлев, житель Могилева:

Покупатели вот есть. Продали, сходили проверили – нормальные, приходят еще покупают.

Елена Бломник, житель Могилева:

Я для себя привезла. Но в этом году столько много, что, наверное, лишние для меня, для моей семьи. Решила продать пару ведер. А это заготовительный пункт потребкооперации. Три рубля за кило – нижняя планка расценок. За качественные белые грибы дают по семь с половиной. По прогнозам, этой осенью удастся заготовить грибов в три раза больше.

Ирина Мельникова, начальник отдела заготовок Шкловского райпо:

Каждый день нам все несут грибы. Мы дали объявления в газету, в каждый сельский магазин, дали телефоны, люди созваниваются. Грибы – это не только вкусно, но и опасно. В больницах отмечают всплеск отравлений. 60-летнюю гродненку Татьяну Стоцкую грибные тропы привели прямиком в токсикологическое отделение. Врачам пришлось возвращать женщину буквально с того света. Татьяна Стоцкая, житель Гродно:

Мы собирали и белые были много, и курочки, как говорят, и маслята. Что мне повредило, я и сама не знаю. Может, переела.