Прямой эфир

Новости по тегу #Грибы

Как искать грибы в лесу? Секретами поделился грибник и блогер Александр Горбацевич
03 августа 2026 07:50

Как искать грибы в лесу? Секретами поделился грибник и блогер Александр Горбацевич

«Живые деньги валяются на дороге!» Сколько можно заработать на сборе ягод и грибов?
19 июля 2026 17:23

«Живые деньги валяются на дороге!» Сколько можно заработать на сборе ягод и грибов?

ИИ поможет отыскать грибное место! Белорусы первыми в мире создают мобильное приложение
22 сентября 2025 08:31

ИИ поможет отыскать грибное место! Белорусы первыми в мире создают мобильное приложение

В Витебском районе спасатели помогли двум заблудившимся в лесу пожилым женщинам
09 сентября 2025 06:36

В Витебском районе спасатели помогли двум заблудившимся в лесу пожилым женщинам

Грибной бум в Беларуси! Как обстоят дела на столичных рынках и какой спрос
13 августа 2025 07:25

Грибной бум в Беларуси! Как обстоят дела на столичных рынках и какой спрос

Как собирать грибы и ягоды, чтобы не получить штраф? Лесничий рассказал простыми словами про новые правила
30 июля 2025 09:45

Как собирать грибы и ягоды, чтобы не получить штраф? Лесничий рассказал простыми словами про новые правила

В Беларуси за сутки в лесах потерялись три человека
15 июля 2025 17:02

В Беларуси за сутки в лесах потерялись три человека

Два новых для Беларуси вида грибов обнаружили в Бресте
06 октября 2024 13:35

Два новых для Беларуси вида грибов обнаружили в Бресте

В Беларуси участились случаи отравления грибами. Чаще всего путают сыроежку с бледной поганкой
24 августа 2024 07:35

В Беларуси участились случаи отравления грибами. Чаще всего путают сыроежку с бледной поганкой

Приходится верить продавцам на слово! Безопасно ли покупать грибы на стихийных рынках?
11 августа 2024 17:51

Приходится верить продавцам на слово! Безопасно ли покупать грибы на стихийных рынках?

Дороже трюфеля в 4 раза. Какой самый редкий и ценный гриб можно найти в лесах Беларуси?
06 августа 2024 10:40

Дороже трюфеля в 4 раза. Какой самый редкий и ценный гриб можно найти в лесах Беларуси?

Первые летние грибы появились в белорусских лесах: куда лучше отправляться на тихую охоту?
09 июня 2024 13:27

Первые летние грибы появились в белорусских лесах: куда лучше отправляться на тихую охоту?