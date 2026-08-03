Новости по тегу #Грибы

Активный грибной сезон уже стартовал и радует кого-то урожаями. У кого-то редкие находки, у кого-то– частые. Правда, для высоких результатов нужно прокачать свой уровень, как наш гость.
В наших лесах начинается самый жаркий и прибыльный сезон. Черника, первые лисички и подосиновики – белорусы пытаются заработать на том, что буквально лежит у нас под ногами.
«Вы не знаете, где был дождь, и вы просто обводите одним кликом. Этот лес огромный, на квадраты разбивается, и вы как минимум видите самое мокрое место».
Как рассказали сами женщины, за грибами они отравились рано утром, а спустя некоторое время поняли, что заблудились и, растерявшись, позвонили спасателям.
Благодаря рекордному грибному урожаю стоимость килограмма лисичек упала до 10 рублей, что вдвое ниже цены на старте сезона.
«Если мы находимся на территории заказника либо заповедника, это не значит, что есть запрет на сбор».
Участились случаи, когда грибники теряются в лесах.
Такие аномалии ученые объясняют изменением климата и тщательно изучают.
Рассказываем, какой орган принимает удар токсинов и сколько случаев уже зарегистрировано по республике.
Лето в 2024 году выдалось урожайным на грибы. Но встречаются в корзинках и грибы с радиацией. В этом сезоне уже были зафиксированы подобные случаи. В лесных дарах обнаружили превышение цезия и стронция
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