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Витаутас Кратулис: «Хотите попробовать кофе? Нет промежуточных вещей, есть кофе и горячая вода»

19 сентября 2017 18:27
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Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Витаутас Кратулис: «Кофе до того, как он заслужит это имя – Cup of Excellence – выпивается до 9 тысяч чашек»

Витаутас Кратулис о кофе: «Нормальное потребление, без эксцессов – 3 чашки в день»

Судья Cup of Excellence: «Кофе – если он свежий – приносит только пользу для человека»

Витаутас Кратулис: «Все машины, аппаратура любая искажает вкус кофе»

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Витаутас Кратулис: «Маленькая цена для кофе – это явный минус»

«И как Вы определяете: вот это – золотая какашка?»: кофейный сомелье Кратулис о Kopi Luwak

«Если хочется ещё одну чашку, при том, что ты не добавлял ни сахара, ни молока, значит, это – хороший кофе»

# общество # Рецепты # Витаутас Кратулис

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«Если хочется ещё одну чашку, при том, что ты не добавлял ни сахара, ни молока, значит, это – хороший кофе»
19 сентября 2017 18:26

«Если хочется ещё одну чашку, при том, что ты не добавлял ни сахара, ни молока, значит, это – хороший кофе»

«И как Вы определяете: вот это – золотая какашка?»: кофейный сомелье Кратулис о Kopi Luwak
19 сентября 2017 18:26

«И как Вы определяете: вот это – золотая какашка?»: кофейный сомелье Кратулис о Kopi Luwak

Витаутас Кратулис: «Маленькая цена для кофе – это явный минус»
19 сентября 2017 18:26

Витаутас Кратулис: «Маленькая цена для кофе – это явный минус»