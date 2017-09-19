Витаутас Кратулис: «Хотите попробовать кофе? Нет промежуточных вещей, есть кофе и горячая вода»

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Витаутас Кратулис: «Кофе до того, как он заслужит это имя – Cup of Excellence – выпивается до 9 тысяч чашек»
Витаутас Кратулис о кофе: «Нормальное потребление, без эксцессов – 3 чашки в день»
Судья Cup of Excellence: «Кофе – если он свежий – приносит только пользу для человека»
Витаутас Кратулис: «Все машины, аппаратура любая искажает вкус кофе»
Витаутас Кратулис: «Эспрессо – это не кофе. Это – сироп»
Витаутас Кратулис: «Маленькая цена для кофе – это явный минус»
«И как Вы определяете: вот это – золотая какашка?»: кофейный сомелье Кратулис о Kopi Luwak
«Если хочется ещё одну чашку, при том, что ты не добавлял ни сахара, ни молока, значит, это – хороший кофе»