Не холодно зимой и не жарко летом: чем подкупают европейцев белорусские строители

Новости Беларуси. Построить дом с окном в Европу: предприятия «Брестжилстроя» продолжают осваивать новые зарубежные рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брестские строители уже возводят дом в Гданьске, для этого в Польше создан собственный филиал. На побережье Балтийского моря белорусский строительный гигант планирует задержаться надолго, поэтому параллельно идет работа по присвоению европейского сертификата.

На юго-востоке Бреста постепенно вырисовывается контур нового современного микрорайона из панельных домов. В общей сложности силами строителей «Брестжилстроя» здесь возведут более 20 многоэтажек.

Юлия Грицук, жительница Бреста:

Дом был сдан с ремонтом, поэтому для молодых семей это очень удобно и комфортно – сразу заселяться и жить.

Ольга Абрамчук, жительница Бреста:

Качественно, красиво. Очень нравится, что было не холодно зимой и не жарко летом. Новый микрорайон от «Брестжилстроя» уже называют одним из подарков городу к тысячелетию. Мощности строительного гиганта позволяют возводить один такой дом за семь месяцев. На предприятии налажено собственное производство окон, дверей и фасадных красок. Готовые квартиры с такими энергоэффективными панелями требуют значительно меньше затрат на отопление. Оценили это и далеко за пределами города.

Александр Романюк, генеральный директор КУП «Брестжилстрой»:

Мы сегодня и в Минской области строим. Люди хотят покупать наше жилье. Вот это желание, наверное, и создает уверенность в том, что мы на правильном пути. Говорят о заслугах не только благодарные горожане, но и, еще более красноречиво, богатая коллекция наград. Среди новых и самых значимых – «Лучший строительный продукт года-2017».

Выходу на международную арену на предприятии сегодня уделяют особое внимание. Брестские строители уже давно возводят дома и целые стадионы в Калининграде и Гусеве.