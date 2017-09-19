Я впечатлен, конечно: российские журналисты посетили авиаремонтный завод в Барановичах
Новости Беларуси. Белорусские возможности по ремонту самолетов и вертолетов – глазами российских журналистов. Снимать, фотографировать и писать о нашей стране приехали представители из десятка крупных информагентств и федеральных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Практически все – специалисты в военной сфере, а их, как известно, сложно чем-то удивить.
Посмотреть, сфотографировать и даже потрогать, а главное – рассказать. На авиаремонтном заводе в Барановичах высадился целый десант журналистов из России. Только крупные информагентства и федеральные СМИ, аудитория – на десятки миллионов. Первая точка пресс-тура, и сразу более чем сильные впечатления. Известный военный обозреватель Виктор Литовкин бывал здесь 15 лет назад – разницу почувствовал с первого взгляда.
Виктор Литовкин, военный обозреватель (Россия):
В цеху был один Су-22, цех был пустой. Сейчас ваш цех забит самолетами. Это говорит о том, что у предприятия есть работа, чтобы зарабатывать.
И вы укрепляете производственные мощности, цеха новые.
Соседский взгляд – на общее дело. Ведь именно здесь производят гидроцилиндры по заказу завода из Таганрога. Реализуются и общие с Россией проекты в интересах третьих стран.
Петр Бутрим, СТВ:
Здесь самолеты находятся в разобранном состоянии. Только после ремонта, сборки и испытаний они поступят к заказчику.
В большом списке партнеров завода порядка 30 стран из Ближнего Востока, Европы, Азии, Южной Америки и Африки.
Оказалось, что такой широкой линейки обслуживаемых самолетов и вертолетов не имеет ни один из 12 подобных заводов в России, а это о многом говорит. То, что ремонтируют на заводе, летает в том числе на совместных учениях «Запад-2017». Как, например, беспилотник от белорусских конструкторов.
«Запад-2017», день первый: 24 часа в сутки мы контролируем недопущение сил противника
Олег Грозный, представитель газеты «Красная звезда» (Россия):
Это просто уникальное предприятие. Насыщено настолько современной техникой, и самое главное, больше всего понравилось, работа с людьми. Как у нас принято говорить, работа с персоналом. Настолько здесь это любовно проводится.
Я считаю, это один из таких важных показателей качества производства и качества продукции.
Впервые на авиаремонтном в Беларуси и специалист в этой сфере в прошлом, а ныне журналист Виталий Рагулин.
Виталий Рагулин, заместитель главного редактора информационного агентства «Ветеранские вести» (Россия):
Я впечатлен, конечно, что нас пустили сюда, потому что это все-таки связано с военными, с безопасностью страны.
Мне все нравится.
Судя по частоте щелчков фотокоров и десяткам вопросов руководству завода, можно подытожить: начали бодро. А ведь впереди еще много тем для статей и репортажей. Главная из них – активная фаза учений «Запад-2017».