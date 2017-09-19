Я впечатлен, конечно: российские журналисты посетили авиаремонтный завод в Барановичах

Новости Беларуси. Белорусские возможности по ремонту самолетов и вертолетов – глазами российских журналистов. Снимать, фотографировать и писать о нашей стране приехали представители из десятка крупных информагентств и федеральных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически все – специалисты в военной сфере, а их, как известно, сложно чем-то удивить. Посмотреть, сфотографировать и даже потрогать, а главное – рассказать. На авиаремонтном заводе в Барановичах высадился целый десант журналистов из России. Только крупные информагентства и федеральные СМИ, аудитория – на десятки миллионов. Первая точка пресс-тура, и сразу более чем сильные впечатления. Известный военный обозреватель Виктор Литовкин бывал здесь 15 лет назад – разницу почувствовал с первого взгляда.

Виктор Литовкин, военный обозреватель (Россия):

В цеху был один Су-22, цех был пустой. Сейчас ваш цех забит самолетами. Это говорит о том, что у предприятия есть работа, чтобы зарабатывать. И вы укрепляете производственные мощности, цеха новые. Соседский взгляд – на общее дело. Ведь именно здесь производят гидроцилиндры по заказу завода из Таганрога. Реализуются и общие с Россией проекты в интересах третьих стран.

Петр Бутрим, СТВ:

Здесь самолеты находятся в разобранном состоянии. Только после ремонта, сборки и испытаний они поступят к заказчику. В большом списке партнеров завода порядка 30 стран из Ближнего Востока, Европы, Азии, Южной Америки и Африки. Оказалось, что такой широкой линейки обслуживаемых самолетов и вертолетов не имеет ни один из 12 подобных заводов в России, а это о многом говорит. То, что ремонтируют на заводе, летает в том числе на совместных учениях «Запад-2017». Как, например, беспилотник от белорусских конструкторов. «Запад-2017», день первый: 24 часа в сутки мы контролируем недопущение сил противника

Олег Грозный, представитель газеты «Красная звезда» (Россия):

Это просто уникальное предприятие. Насыщено настолько современной техникой, и самое главное, больше всего понравилось, работа с людьми. Как у нас принято говорить, работа с персоналом. Настолько здесь это любовно проводится. Я считаю, это один из таких важных показателей качества производства и качества продукции. Впервые на авиаремонтном в Беларуси и специалист в этой сфере в прошлом, а ныне журналист Виталий Рагулин.