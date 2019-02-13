Сколько стоит операция по пересадке сердца в Беларуси?

Новости Беларуси. В гостях студии Новости «24 часа» доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси Юрий Петрович Островский.
Сергей Прохоров, СТВ:
Все ли операции, которые выполняются по трансплантации сердца, бесплатные? И если за них белорусам приходится платить, то сколько?
Юрий Островский, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:
Первое. Здравоохранение в стране вообще бесплатное, в том числе и органная трансплантация, трансплантация сердца. Пациент не платит ничего.
Сама по себе операция стоит порядка 25-30 тысяч долларов. Но иммуносупрессия (то есть препараты, которые препятствуют отторжению пересаженного органа) стоит около 9 тысяч долларов в год. Государство берет на себя все расходы, пациент не платит ничего.
Сергей Прохоров:
А иностранные пациенты?
Юрий Островский:
Иностранные пациенты платят. Но они платят за работу, не за органы. Я могу сказать только одно: трансплантация сердца в Западной Европе стоит около 300 тысяч евро. У нас, конечно, это значительно дешевле.
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