Сколько стоит операция по пересадке сердца в Беларуси?

Новости Беларуси. В гостях студии Новости «24 часа» доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси Юрий Петрович Островский.

Сергей Прохоров, СТВ:

Все ли операции, которые выполняются по трансплантации сердца, бесплатные? И если за них белорусам приходится платить, то сколько?

Юрий Островский, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:

Первое. Здравоохранение в стране вообще бесплатное, в том числе и органная трансплантация, трансплантация сердца. Пациент не платит ничего.