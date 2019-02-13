Очередь на трансплантацию органов в Беларуси: от чего зависит её скорость

Юрий Островский, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:

Вы знаете, само по себе ждать – это всё по-разному. Потому что здесь важно создать пару донор-реципиент. Иногда это получается в течение двух недель, а иногда растягивается на полгода, на месяцев восемь-девять. Это всё зависит от случая, от наличия донорского органа подходящего.

Больше подробностей интервью читайте здесь.