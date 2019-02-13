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Очередь на трансплантацию органов в Беларуси: от чего зависит её скорость

13 февраля 2019 16:41
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Новости Беларуси. В гостях студии Новости «24 часа» доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси Юрий Петрович Островский.

Сергей Прохоров, СТВ:
Скажите, как долго приходится ждать трансплантации пациентам в нашей стране?

Очередь на трансплантацию органов в Беларуси: от чего зависит её скорость-1

Юрий Островский, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:
Вы знаете, само по себе ждать – это всё по-разному. Потому что здесь важно создать пару донор-реципиент. Иногда это получается в течение двух недель, а иногда растягивается на полгода, на месяцев восемь-девять. Это всё зависит от случая, от наличия донорского органа подходящего.

Больше подробностей интервью читайте здесь.

# Операции по трансплантологии # общество # Сергей Прохоров # Юрий Островский # Фотофакт

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