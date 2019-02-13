Комплексные пересадки органов, их цена и 3D-печать в трансплантологии. Интервью с академиком НАН Беларуси Юрием Островским

Новости Беларуси. В гостях студии Новости «24 часа» доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси Юрий Петрович Островский. Сергей Прохоров, СТВ:

Юрий Петрович, добрый вечер!

Юрий Островский, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:

Добрый вечер! Первую трансплантацию сердца в Беларуси провели 10 лет назад Сергей Прохоров:

Итак, с момента первой операции по пересадке сердца в нашей стране прошло уже 10 лет. Как раз вы руководили этой трансплантацией. Скажите, вы помните тот день – как готовились, как прошла операция?

Юрий Островский:

Во-первых, закон у нас очень прогрессивный. Не так много стран в мире имеют такой закон, который основан на презумпции согласия. Население это приняло. Среди наших даже славянских братьев – в Украине и России – такого закона нет. Огромное спасибо и Президенту, и парламенту за то, что вовремя приняли этот закон. Поэтому трансплантология, конечно, в нашей стране очень быстро пошла хорошими темпами. Сергей Прохоров:

Белорусские медики освоили, наверное, сложнейшую операцию – комплексную пересадку сердца и легкого. В прошлом году вы сами такую операцию делали. Скажите, что в ближайшее время нам ждать от наших белорусских трансплантологов, какие новые вершины, может быть, сложнейшие уникальные операции? Юрий Островский:

Сейчас, если говорить о трансплантологии, то это расширение возможностей пересадки комплексов органов. Потому что одно дело – если мы делаем пересадку одного органа. Мы уже сделали трем пациентам комплекс «сердце-почка». Скорее всего, на очереди «почка-печень». Но это будет очень сложная операция, очень.

Сергей Прохоров:

Если по-простому, для обывателя: в чем сложность по сравнению с комплексом «сердце-легкое»? Юрий Островский:

Во-первых, объем операции значительно больше. Это тяжесть для пациента, поскольку и время операции, и возможности кровопотери… Там очень много моментов. Но самое главное, что это действительно очень сильно удлиняет время (операции – прим. ред.). Поэтому согласованность действий бригады и скорость работы бригады здесь крайне важны. В принципе, мы почти приблизились к этому этапу. Я думаю, может, в этом, может, в начале следующего года это будет выполнено. Сергей Прохоров:

А какой порядок часов таких операций?