Комплексные пересадки органов, их цена и 3D-печать в трансплантологии. Интервью с академиком НАН Беларуси Юрием Островским

Новости Беларуси. В гостях студии Новости «24 часа» доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси Юрий Петрович Островский.
Сергей Прохоров, СТВ:
Юрий Петрович, добрый вечер!
Новости Беларуси. В гостях студии Новости «24 часа» доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси Юрий Петрович Островский.
Сергей Прохоров, СТВ:
Юрий Петрович, добрый вечер!
Юрий Островский, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:
Добрый вечер!
Первую трансплантацию сердца в Беларуси провели 10 лет назад
Сергей Прохоров:
Итак, с момента первой операции по пересадке сердца в нашей стране прошло уже 10 лет. Как раз вы руководили этой трансплантацией. Скажите, вы помните тот день – как готовились, как прошла операция?
Юрий Островский:
Конечно, помню. Достаточно волнительный день был – вернее, ночь. Если считать по числам, то это как раз с 11 на 12 февраля случилось.
За это время мы уже сделали 326 (операций – прим. ред.) и сегодня ночью – 327-ю.
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Сергей Прохоров:
Сегодня в стране изменяется законодательство по трансплантации, его пытаются оптимизировать. Скажите, какие основные моменты являются наиболее полезными в данном законотворчестве?
Юрий Островский:
Во-первых, закон у нас очень прогрессивный. Не так много стран в мире имеют такой закон, который основан на презумпции согласия. Население это приняло. Среди наших даже славянских братьев – в Украине и России – такого закона нет. Огромное спасибо и Президенту, и парламенту за то, что вовремя приняли этот закон. Поэтому трансплантология, конечно, в нашей стране очень быстро пошла хорошими темпами.
Сергей Прохоров:
Белорусские медики освоили, наверное, сложнейшую операцию – комплексную пересадку сердца и легкого. В прошлом году вы сами такую операцию делали. Скажите, что в ближайшее время нам ждать от наших белорусских трансплантологов, какие новые вершины, может быть, сложнейшие уникальные операции?
Юрий Островский:
Сейчас, если говорить о трансплантологии, то это расширение возможностей пересадки комплексов органов. Потому что одно дело – если мы делаем пересадку одного органа. Мы уже сделали трем пациентам комплекс «сердце-почка». Скорее всего, на очереди «почка-печень». Но это будет очень сложная операция, очень.
Сергей Прохоров:
Если по-простому, для обывателя: в чем сложность по сравнению с комплексом «сердце-легкое»?
Юрий Островский:
Во-первых, объем операции значительно больше. Это тяжесть для пациента, поскольку и время операции, и возможности кровопотери… Там очень много моментов. Но самое главное, что это действительно очень сильно удлиняет время (операции – прим. ред.). Поэтому согласованность действий бригады и скорость работы бригады здесь крайне важны.
В принципе, мы почти приблизились к этому этапу. Я думаю, может, в этом, может, в начале следующего года это будет выполнено.
Сергей Прохоров:
А какой порядок часов таких операций?
Юрий Островский:
Здесь очень просто считается. Для сердца максимальный срок ишемии – нахождения сердца вне организма – шесть часов. Идеально укладываться в четыре. Для печени – около шести-семи часов. Для легких тоже около семи часов. Для почки чуть больше – там до суток можно. Поэтому в этот период надо и попасть. То есть это не только забрать органы, перевезти их, вовремя имплантировать и запустить кровоток – должна быть очень быстрая и согласованная работа.
Юрий Островский: «У нас есть один из видов операций, где используется 3D-печать»