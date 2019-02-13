Юрий Островский: «У нас есть один из видов операций, где используется 3D-печать»

Сергей Прохоров, СТВ: Еще хотелось бы поговорить о 3D-печати в медицине. Скажите, насколько уже изучен этот метод, когда на 3D-принтере печатаются органы и потом они применяются в трансплантологии? Как скоро, возможно, не понадобятся доноры?

Юрий Островский, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:

Очень и очень не скоро. Распечатать-то можно – у нас есть один из видов операций, где используется 3D-печать. Для того чтобы правильно провести эту операцию, надо знать пространственные структуры сердца. А то, что касается создать орган… Ткани пытаются уже делать из стволовых клеток, из какого-то другого материала. Но это не орган. Орган – это очень сложная структура.

К счастью для сердца (поскольку сердце – это насос), его можно заместить какими-то механическими насосами, что мы и делаем. Развитие этого будет действительно очень быстрым, прогрессивным.