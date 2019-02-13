Минск принимает туристических представителей Франции

Новости Беларуси. Париж в Минске. Чтобы две столицы стали ближе из Франции приехали представители парижских отелей, ресторанов, музеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 февраля в Минске прошел первый подобный масштабный воркшоп, то есть семинар, где турагентства двух стран смогли познакомиться, наладить контакты.

Как итог – новые, очень творческие и максимально комфортные варианты для путешественников. И если сам «город любви» не нуждается в рекламе – ежегодно около 30 тысяч белорусов приезжают в Париж – то нашу столицу французы только узнают.

Клод Микалев, директор по продажам туристической компании (Франция): Нам просто необходимо обмениваться опытом. Я считаю, что белорусским профессионалам туризма, просто необходимо приехать в Париж, чтобы познакомиться и лучше понимать, как происходит популяризация бренда французской столицы, чтобы позже реализовать у вас, здесь. У Минска, действительно, очень большой потенциал.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси:

Мы становимся каждый год все ближе друг другу. Мероприятие, которое сегодня происходит, беспрецедентное.

Меня радует уровень интереса наших профессионалов туризма к белорусам, чтобы приехать сюда, встретиться с белорусскими партнерами и устанавливать деловые связи.