Сколько стоит ноутбук от «Горизонта» и много ли телевизоров в день продаёт компания? Узнали у гендиректора холдинга

Новости Беларуси. Белорусская торговая мудрость, выработанная в 2022-м: для нас торговые врата пытались запереть на Западе, но, видимо, на фоне санкционного сквозняка еще шире распахнулись противоположные. Мы не ищем легких путей, а диверсифицируем экспортные возможности и разрабатываем собственные продукты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Он легкий, тоненький». В чем плюсы отечественного ноутбука? Ольга Коршун, СТВ:

Премьера на выходе 2022-го – первый белорусский ноутбук. Буквально не выпускает новинку из рук генеральный директор «Горизонта». Юрий Иванович, добрый вечер! Классный подарок на Новый год, согласитесь?

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:

Согласен с вами. Ольга Коршун:

Он совсем новенький или были уже те, кто прикоснулся к этому произведению технической мысли? Юрий Предко:

Первый прикоснулся Президент у нас к этой мысли 1 сентября. Ольга Коршун:

Достойный пользователь. Давайте сравним. Возьмем такой топовый MacBook. И чем наш лучше? Юрий Предко:

Я не хочу сказать, что мы лучше «яблока», но мы за ним следуем. Многими вещами я могу вас удивить. Обратите внимание, как открывается: обычный классический ноутбук уже все, а он, посмотрите, как открывается. Во-вторых, угол обозрения у него, 180 мы не видим, но 178 градусов со всех сторон просматривается и 178 градусов он дает. Хорошие у него все разъемы, то, чего не хватает у многих. Он легкий, тоненький. Сколько стоит технологическая новинка? Ольга Коршун:

В 2023 году какие планы на этого красавчика?

Юрий Предко:

Первые экземпляры, какие сделали, мелкосерийные, было производство, и мы отдали его на испытание в известные большие торговые компании. Провели тестирование, отдали нам заключение. Мы некоторые их замечания учли, которые были, вышли и прошли испытания. Плюс наше программное обеспечение – мы сделали свой BIOS. Это программа первого уровня, где, собственно, она управляет всеми процессами. Ольга Коршун:

А что касается цены? Насколько дорого такой подарочек под елочку? Юрий Предко:

Ориентировочно цена чуть меньше 1 500 рублей.

Ольга Коршун:

Да, это достойная цена. Дешевле, чем Apple. Юрий Предко:

Опять же, мы не претендуем на такое сравнение, это надо заслужить, достигнуть этого. Конечно, в этой части мы двигаемся. Вообще, команда считает, что это очень достойный продукт. И он не греется, бесшумный. «Мы каждые 30 секунд продаем телевизор» Ольга Коршун:

У нас программа выходит на старом добром телевидении, еще тоже в ходу, в цене и смотрят. Не могу не спросить: сколько «Горизонт» сегодня производит телевизоров? Слышала цифру в 2,5 миллиона. Юрий Предко:

Цифра очень похожа на то, что вы слышали. Мы каждые 30 секунд продаем телевизор.