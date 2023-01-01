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Сколько стоит ноутбук от «Горизонта» и много ли телевизоров в день продаёт компания? Узнали у гендиректора холдинга

01 января 2023 16:34
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Новости Беларуси. Белорусская торговая мудрость, выработанная в 2022-м: для нас торговые врата пытались запереть на Западе, но, видимо, на фоне санкционного сквозняка еще шире распахнулись противоположные. Мы не ищем легких путей, а диверсифицируем экспортные возможности и разрабатываем собственные продукты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Он легкий, тоненький». В чем плюсы отечественного ноутбука?

Ольга Коршун, СТВ:
Премьера на выходе 2022-го – первый белорусский ноутбук. Буквально не выпускает новинку из рук генеральный директор «Горизонта». Юрий Иванович, добрый вечер! Классный подарок на Новый год, согласитесь?

Сколько стоит ноутбук от «Горизонта» и много ли телевизоров в день продаёт компания? Узнали у гендиректора холдинга-1

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:
Согласен с вами.

Ольга Коршун:
Он совсем новенький или были уже те, кто прикоснулся к этому произведению технической мысли?

Юрий Предко:
Первый прикоснулся Президент у нас к этой мысли 1 сентября.

Ольга Коршун:
Достойный пользователь. Давайте сравним. Возьмем такой топовый MacBook. И чем наш лучше?

Юрий Предко:
Я не хочу сказать, что мы лучше «яблока», но мы за ним следуем. Многими вещами я могу вас удивить. Обратите внимание, как открывается: обычный классический ноутбук уже все, а он, посмотрите, как открывается. Во-вторых, угол обозрения у него, 180 мы не видим, но 178 градусов со всех сторон просматривается и 178 градусов он дает. Хорошие у него все разъемы, то, чего не хватает у многих. Он легкий, тоненький.

Сколько стоит технологическая новинка?

Ольга Коршун:
В 2023 году какие планы на этого красавчика?

Сколько стоит ноутбук от «Горизонта» и много ли телевизоров в день продаёт компания? Узнали у гендиректора холдинга-4

Юрий Предко:
Первые экземпляры, какие сделали, мелкосерийные, было производство, и мы отдали его на испытание в известные большие торговые компании. Провели тестирование, отдали нам заключение. Мы некоторые их замечания учли, которые были, вышли и прошли испытания. Плюс наше программное обеспечение – мы сделали свой BIOS. Это программа первого уровня, где, собственно, она управляет всеми процессами.

Ольга Коршун:
А что касается цены? Насколько дорого такой подарочек под елочку?

Юрий Предко:
Ориентировочно цена чуть меньше 1 500 рублей.

Сколько стоит ноутбук от «Горизонта» и много ли телевизоров в день продаёт компания? Узнали у гендиректора холдинга-7

Ольга Коршун:
Да, это достойная цена. Дешевле, чем Apple.

Юрий Предко:
Опять же, мы не претендуем на такое сравнение, это надо заслужить, достигнуть этого. Конечно, в этой части мы двигаемся. Вообще, команда считает, что это очень достойный продукт. И он не греется, бесшумный.

«Мы каждые 30 секунд продаем телевизор»

Ольга Коршун:
У нас программа выходит на старом добром телевидении, еще тоже в ходу, в цене и смотрят. Не могу не спросить: сколько «Горизонт» сегодня производит телевизоров? Слышала цифру в 2,5 миллиона.

Юрий Предко:
Цифра очень похожа на то, что вы слышали. Мы каждые 30 секунд продаем телевизор.

Сколько стоит ноутбук от «Горизонта» и много ли телевизоров в день продаёт компания? Узнали у гендиректора холдинга-10

Ольга Коршун:
И нас показывают.

Юрий Предко:
Да, каждые 30 секунд, представьте. Пока мы с вами общались, уже сотню продали.

Ольга Коршун:
А все говорят, что телевидение никому неинтересно, никто даже не смотрит, в интернете, мол, вся жизнь.

Юрий Предко:
Рынок наш чуть более, я имею в виду рынок ЕАЭС, пяти миллионов. Можете посчитать нашу долю.

Ольга Коршун:
Мы хотим вам пожелать, и вам, и нам, чтобы в следующем году у вас телевизоры покупали, а нас по телевизору смотрели.

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# Технологии # общество # Юрий Предко # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Фотофакт

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