+16 градусов в Бресте. 1 января 2023 года стало рекордно тёплым в Беларуси

Новости Беларуси. Даже старожилы не помнят, чтобы год в Минске начинался почти с +10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это настоящий рекорд за всю историю метеонаблюдений, а за последнее десятилетие самым теплым было лишь первое января 2022 года. Тогда столбик термометра поднялся до отметки +3,3 градуса. К слову, сейчас в Бресте + 16.

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