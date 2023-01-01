+16 градусов в Бресте. 1 января 2023 года стало рекордно тёплым в Беларуси

Новости Беларуси. Даже старожилы не помнят, чтобы год в Минске начинался почти с +10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Даже старожилы не помнят, чтобы год в Минске начинался почти с +10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это настоящий рекорд за всю историю метеонаблюдений, а за последнее десятилетие самым теплым было лишь первое января 2022 года. Тогда столбик термометра поднялся до отметки +3,3 градуса. К слову, сейчас в Бресте + 16.
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