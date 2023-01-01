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+16 градусов в Бресте. 1 января 2023 года стало рекордно тёплым в Беларуси

01 января 2023 14:36
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Новости Беларуси. Даже старожилы не помнят, чтобы год в Минске начинался почти с +10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

+16 градусов в Бресте. 1 января 2023 года стало рекордно тёплым в Беларуси-1

Это настоящий рекорд за всю историю метеонаблюдений, а за последнее десятилетие самым теплым было лишь первое января 2022 года. Тогда столбик термометра поднялся до отметки +3,3 градуса. К слову, сейчас в Бресте + 16.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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