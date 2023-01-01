Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Бенедикта XVI

Папа Римский на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни ( тут подробнее ).

Смерть бывшего Папы Бенедикта XVI омрачила Новый год в Ватикане. Его не стало 31 декабря в возрасте 95 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимой 2013-го понтифик добровольно ушел с поста в связи с ухудшившимся здоровьем и получил титул Папы Римского на покое. С чувством глубокой печали восприняли трагическую новость о его кончине в Беларуси. Соболезнования нынешнему главе Ватикана в связи со смертью Папы Римского на покое Бенедикта XVI направил Президент нашей страны.