Получил звание генерал-полковника в битве за Гродно. В каких боях отличился военачальник Иван Болдин?

В освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков принимали участие тысячи советских солдат и офицеров. Среди них и военачальник Иван Болдин, чье имя навсегда вписано в историю Великой Отечественной войны. Его путь несколько раз пролегал через гродненскую землю. Присвоение воинского звания генерал-полковник тоже связано с Гродно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Болдин получил его в июле 1944-го, освобождая город от немецко-фашистских захватчиков. 50-я армия, которую он возглавлял, освобождала также Могилев, Быхов, Новогрудок, Щучин, Лиду и другие белорусские города.

Алена Жиборт, корреспондент: Улица Болдина в Гродно расположена рядом с лесопарковой зоной Пышки. Этот микрорайон начинали активно застраивать в конце 60-х, тогда жилые дома возводили прямо в поле. Сейчас на улице Болдина расположены современный банно-оздоровительный комплекс, областной клинический кардиологический центр, различные торговые объекты, а также учреждения образования. Среди них и гимназия № 2. Учащиеся и педагоги активно работают над тем, чтобы учебному заведению присвоили имя генерала, освобождавшего Гродно.

Родился Иван Болдин в 1892 году в небольшой российской деревне. Окончил лишь два класса сельской трехлетней школы. С малых лет помогал по хозяйству. В армию был призван в июле 1914-го. На белорусской земле впервые оказался в 1920-м, во время советско-польской войны. Участвовал в освобождении Лиды и Волковыска, а также в боях под Гродно.

В сентябре 1939 года во время похода советских войск в Польшу Иван Болдин командовал конно-механизированной группой Белорусского военного округа. Этим составом были взяты города Новогрудок, Слоним, Лида, Волковыск, Гродно, Белосток и Барановичи. Большая часть освободительного маршрута уже была хорошо знакома Ивану Болдину.

Начало Великой Отечественной войны он встретил в должности заместителя командующего Западным фронтом. В первые же часы Иван Болдин прибыл в Гродно для организации боевых действий. По приказу командующего фронтом Павлова пытался организовать контрудар по немецким войскам силами конно-механизированной группы. Но в итоге группа была разгромлена.