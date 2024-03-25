В Гомеле обновят легендарный памятник Т-34 – какие факты удалось узнать во время реконструкции?
Постамент памяти. Легендарный танк Т-34 на площади Восстания в Гомеле обретает вторую молодость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символ смелости и мужества советских солдат более полувека возвышался над центром в виде памятника. Обстановку временно пришлось сменить на заводские цеха. Вернется боевая машина помолодевшей на прежнее место.
О том, как идет подготовка к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских оккупантов – в репортаже Анны Корольчук.
Обновление знаменитой бронемашины решено было доверить молодежному активу предприятия как будущим хранителям исторической правды.
Ремонтные работы неожиданно превратились в исследовательские: после того как танк почистили пескоструйным способом, на броне обнаружили нанесенные сваркой фамилии – пять на башне и две на корпусе. На заводе не сомневаются: это данные членов экипажа.
Дмитрий Заяц, наладчик станков автоматного цеха Гомельского завода литья и нормалей:
У первой фамилии указано м-р – значит по-любому майор. Мы, когда искали, видели разные легенды. Нам рассказывали, что это может быть мастер, который готовил танк. Но как в мирное время дадут кому-то из гражданских сваркой на танке что-то писать? Уму не постижимо! По-любому это был экипаж.
Всю информацию о танке и ремонтной бригаде, а также фотографии этапов реконструкции заложат в капсулу времени. Ее сделают в виде снаряда, поместят в ствол орудия и заварят.
Анна Корольчук, корреспондент:
Боевой машине вернут прежний вид, максимально близкий к оригиналу. Добавят топливные баки, элементы в кабину, дымовые шашки, фару. Танк «оденут» в парадную ливрею как на марше и нанесут надписи.
Все надежно закрепят для защиты от вандалов. Ранее кто-то из них отпилил фрагмент пулеметного ствола. Эту деталь также восстановят. На башенном люке сделают замок, ключ от которого передадут в горисполком. Завершить реконструкцию Т-34 планируют к майским праздникам.
Что впечатлило реконструкторов – смотрите в сюжете.