В Гомеле обновят легендарный памятник Т-34 – какие факты удалось узнать во время реконструкции?

О том, как идет подготовка к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских оккупантов – в репортаже Анны Корольчук.

Постамент памяти. Легендарный танк Т-34 на площади Восстания в Гомеле обретает вторую молодость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символ смелости и мужества советских солдат более полувека возвышался над центром в виде памятника. Обстановку временно пришлось сменить на заводские цеха. Вернется боевая машина помолодевшей на прежнее место.

Ремонтные работы неожиданно превратились в исследовательские: после того как танк почистили пескоструйным способом, на броне обнаружили нанесенные сваркой фамилии – пять на башне и две на корпусе. На заводе не сомневаются: это данные членов экипажа.

Дмитрий Заяц, наладчик станков автоматного цеха Гомельского завода литья и нормалей:

У первой фамилии указано м-р – значит по-любому майор. Мы, когда искали, видели разные легенды. Нам рассказывали, что это может быть мастер, который готовил танк. Но как в мирное время дадут кому-то из гражданских сваркой на танке что-то писать? Уму не постижимо! По-любому это был экипаж.

Всю информацию о танке и ремонтной бригаде, а также фотографии этапов реконструкции заложат в капсулу времени. Ее сделают в виде снаряда, поместят в ствол орудия и заварят.