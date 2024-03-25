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В Гомеле обновят легендарный памятник Т-34 – какие факты удалось узнать во время реконструкции?

25 марта 2024 17:08
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Постамент памяти. Легендарный танк Т-34 на площади Восстания в Гомеле обретает вторую молодость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символ смелости и мужества советских солдат более полувека возвышался над центром в виде памятника. Обстановку временно пришлось сменить на заводские цеха. Вернется боевая машина помолодевшей на прежнее место.

О том, как идет подготовка к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских оккупантов – в репортаже Анны Корольчук. 

В Гомеле обновят легендарный памятник Т-34 – какие факты удалось узнать во время реконструкции?-1

Обновление знаменитой бронемашины решено было доверить молодежному активу предприятия как будущим хранителям исторической правды.

В Гомеле обновят легендарный памятник Т-34 – какие факты удалось узнать во время реконструкции?-4

В Гомеле обновят легендарный памятник Т-34 – какие факты удалось узнать во время реконструкции?-6

Ремонтные работы неожиданно превратились в исследовательские: после того как танк почистили пескоструйным способом, на броне обнаружили нанесенные сваркой фамилии – пять на башне и две на корпусе. На заводе не сомневаются: это данные членов экипажа.

В Гомеле обновят легендарный памятник Т-34 – какие факты удалось узнать во время реконструкции?-9

Дмитрий Заяц, наладчик станков автоматного цеха Гомельского завода литья и нормалей:
У первой фамилии указано м-р – значит по-любому майор. Мы, когда искали, видели разные легенды. Нам рассказывали, что это может быть мастер, который готовил танк. Но как в мирное время дадут кому-то из гражданских сваркой на танке что-то писать? Уму не постижимо! По-любому это был экипаж.

Всю информацию о танке и ремонтной бригаде, а также фотографии этапов реконструкции заложат в капсулу времени. Ее сделают в виде снаряда, поместят в ствол орудия и заварят.

В Гомеле обновят легендарный памятник Т-34 – какие факты удалось узнать во время реконструкции?-12

Анна Корольчук, корреспондент:
Боевой машине вернут прежний вид, максимально близкий к оригиналу. Добавят топливные баки, элементы в кабину, дымовые шашки, фару. Танк «оденут» в парадную ливрею как на марше и нанесут надписи.

В Гомеле обновят легендарный памятник Т-34 – какие факты удалось узнать во время реконструкции?-15

Все надежно закрепят для защиты от вандалов. Ранее кто-то из них отпилил фрагмент пулеметного ствола. Эту деталь также восстановят. На башенном люке сделают замок, ключ от которого передадут в горисполком. Завершить реконструкцию Т-34 планируют к майским праздникам.

Что впечатлило реконструкторов – смотрите в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество # Анна Корольчук

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