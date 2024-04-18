«Даже лучше известных мировых брендов». Чем уникален белорусский ноутбук?

Почему белорусская техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». Белорусское оружие на мировой санкционной войне – тотальное импортозамещение. И собственный ноутбук – яркий тому пример. Да, пока не все детали в нем отечественные, но минские умельцы работают и в этом направлении.

Игорь Прохоренко, директор Минского производственного объединения вычислительной техники:

Идея зародилась в 2022 году совместно с поставленной задачей главой государства по производству белорусского ноутбука, отечественного ноутбука, который по всем своим характеристикам был не хуже, а даже лучше известных мировых брендов. Лучше не только по своим функциональным возможностям, но и по своему качеству. Это история и экспортная, и для внутреннего рынка. Хотелось, чтобы простой обыватель имел хороший ноутбук, именно белорусский ноутбук.

Конечно, первое, на что обращает внимание пользователь, – технические возможности ноутбука. И белорусский лэптоп здесь на высоте. Высокое разрешение, цветопередача и масса полезных функций – хорошая альтернатива известным брендам. А оттенок белорусского василька делает наш ноутбук узнаваемым в мировом семействе гаджетов.

Даниил Давидовский, инженер-программист МПО вычислительной техники:

Наш ноутбук универсален и уникален тем, что он является белорусским. На этом строится основной акцент, что мы хотим предоставить белорусскому рынку белорусский ноутбук. На данный момент акцентируем наше внимание на синем цвете, нашей базовой модели ноутбуков. Также основное внимание у нас поставлено на высоких технических характеристиках, составляющих конкуренцию на рынке.

Сборка белорусского ноутбука – это тысячи операций. Есть на производстве даже уникальная «чистая комната». Попасть туда могут лишь единицы. А условия работы, как в хирургической операционной.

Александр Никитин, начальник управления технологического сопровождения и контроля МПО вычислительной техники:

Халат, бахилы, головной убор, шлюз-камера, где происходит обеспыливание и ионизация. Ты входишь туда уже с антистатической защитой, полностью обеспылен, чтобы никакую дефектность не привнести в продукт. Изначально там была только сборка белорусская, теперь уже экран белорусский, мы собираем в «чистой комнате». Мы производим свою плату материнскую белорусскую. Следующий этап – мы будем производить SSD и DDR-комплектующие для материнской платы.

Ноутбук – техника умная, а потому контроль качества на высочайшем уровне. Прежде чем на клавиши нажмет пользователь, гаджет пройдет множество ступеней проверки. И ошибка здесь полностью исключена.

Артем Шляев, руководитель Департамента управления качеством МПО вычислительной техники:

Все наши ноутбуки проходят 100%-ный контроль. Мы проверяем работу тачпада. Проверяем работу всех клавиш на нашем ноутбуке. После этого мы отправляем наши ноутбуки на 72-часовые испытания в виде стресс-тестов. Мы нагружаем по максимуму, чтобы убедиться в том, что ноутбук действительно выдерживает все свои нагрузки. После этого он выходит со знаком качества.

Сегодня законодатель моды на планетарном компьютерном подиуме – Китай. И здесь нам важно не только попасть в тренд, но привнести в него собственный белорусский прочерк.