Как выглядит холодильник минского производства для рынка Африки?

Белорусский холодильник – бренд, который заработал себе громкое имя еще в советские годы. Почему наша бытовая техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
Белорусский холодильник – бренд, который заработал себе громкое имя еще в советские годы. Почему наша бытовая техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
Современный холодильник – как швейцарский нож. Количество дополнительных функций ограничено лишь фантазией конструктора и запросами рынка.
Например, для Африки минский производитель выпускал технику на солнечных батареях. Но можем не только это.
Сергей Мохов, начальник цеха сборки холодильников предприятия по выпуску бытовой техники:
У нас в сутках от 9 до 10 моделей холодильников, плюс разные по модификации и с разными оттенками, то бишь цветное исполнение.
Что касается гибкости, мы можем подстроиться под любой тип холодильника по запросу потребителя. В течение суток мы можем перестроить наше оборудование и даже начинать выпускать те линейки, которые у нас сегодня уже готовы к производству. Мы, естественно, можем подстроиться под потребителя по начинке, по содержанию. Количество емкостей в холодильном и морозильном отделениях, опять же, по запросу. И уже на производстве холодильник с панелями индикации, на которых высвечиваются температурные режимы, параметры, часы и блокировка самого изделия.
Руслан Барановский, заместитель генерального директора предприятия по выпуску бытовой техники:
Это просто высший пилотаж, вот так клиент по щелчку, а мы тут выходим – здравствуйте, пожалуйста – то, что вы просили. Вы не успели подумать – это же шикарно! Но, опять же, есть нюанс.
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