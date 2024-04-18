Как выглядит холодильник минского производства для рынка Африки?

Белорусский холодильник – бренд, который заработал себе громкое имя еще в советские годы. Почему наша бытовая техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Сергей Мохов, начальник цеха сборки холодильников предприятия по выпуску бытовой техники:

У нас в сутках от 9 до 10 моделей холодильников, плюс разные по модификации и с разными оттенками, то бишь цветное исполнение.

Что касается гибкости, мы можем подстроиться под любой тип холодильника по запросу потребителя. В течение суток мы можем перестроить наше оборудование и даже начинать выпускать те линейки, которые у нас сегодня уже готовы к производству. Мы, естественно, можем подстроиться под потребителя по начинке, по содержанию. Количество емкостей в холодильном и морозильном отделениях, опять же, по запросу. И уже на производстве холодильник с панелями индикации, на которых высвечиваются температурные режимы, параметры, часы и блокировка самого изделия.