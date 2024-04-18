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«Кровь, сажа, человеческий жир». Как проводят тест на чистоту для стиральных машин?

18 апреля 2024 16:39
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Белорусский холодильник – бренд, который заработал себе громкое имя еще в советские годы. Почему наша бытовая техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

«Кровь, сажа, человеческий жир». Как проводят тест на чистоту для стиральных машин?-1

Кровь, сажа, человеческий жир. В конце стирки я эти полосы сушу, потом на приборе проверяю и сравниваю: как постирала наша машина и эталонная, чтобы уже дома хозяйка закинула и достала красивое, чистое белье. Только погладить и высушить.

«Кровь, сажа, человеческий жир». Как проводят тест на чистоту для стиральных машин?-4

Прежде чем новая стиральная машина сойдет с минского конвейера, обязательный тест на чистоту. Если техника справится с загрязнениями, ее можно отправлять в продажу. И такой строгий экзамен вовсе не белорусское изобретение, а мировой стандарт. 

«Кровь, сажа, человеческий жир». Как проводят тест на чистоту для стиральных машин?-7

Ольга Дрозд, заместитель начальника отдела метрологии и технического контроля:
Все-таки женщина более щепетильна в подходе. Они более занудливы, скажем так. Поэтому на выходе у нас стоит женщина. Она проверяет качество стиральной машины визуально. И только после этого принимается решение о сдаче продукции на сбыт. То есть это не так просто. Это важно.

«Кровь, сажа, человеческий жир». Как проводят тест на чистоту для стиральных машин?-10

Ольга Дрозд:
У нас в стране появилась собственная стиральная машина. На самом деле, она появилась на том этапе, когда у нас особого выбора стиральных машин на рынке не было. Особенно первые стиральные машины, которые были собраны узловой сборкой. И это было здорово. Во-первых, у меня тогда появилась первая стиральная машина именно нашего производства. Тогда стиральные машины были не в каждой семье. А сейчас, наверное, в каждой молодой семье, в каждой достаточно зрелой семье. И, может, не одна: дома, в квартире, на даче.

«Кровь, сажа, человеческий жир». Как проводят тест на чистоту для стиральных машин?-13

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# Предприятия Беларуси # общество # Ольга Дрозд

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