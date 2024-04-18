«Кровь, сажа, человеческий жир». Как проводят тест на чистоту для стиральных машин?

Белорусский холодильник – бренд, который заработал себе громкое имя еще в советские годы. Почему наша бытовая техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Кровь, сажа, человеческий жир. В конце стирки я эти полосы сушу, потом на приборе проверяю и сравниваю: как постирала наша машина и эталонная, чтобы уже дома хозяйка закинула и достала красивое, чистое белье. Только погладить и высушить.

Прежде чем новая стиральная машина сойдет с минского конвейера, обязательный тест на чистоту. Если техника справится с загрязнениями, ее можно отправлять в продажу. И такой строгий экзамен вовсе не белорусское изобретение, а мировой стандарт.

Ольга Дрозд, заместитель начальника отдела метрологии и технического контроля:

Все-таки женщина более щепетильна в подходе. Они более занудливы, скажем так. Поэтому на выходе у нас стоит женщина. Она проверяет качество стиральной машины визуально. И только после этого принимается решение о сдаче продукции на сбыт. То есть это не так просто. Это важно.