«Ребятам очень нравится заниматься». В копыльской школе открылся класс по робототехнике

Новости Беларуси. В копыльской средней школе № 2 открылся новый класс по робототехнике и программированию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кабинет оснащен современными инженерными технологиями. Есть 3D-принтеры, наборы схемотехники и микроэлектроники. Здесь ученики обучаются 3D и скретч-моделированию. На занятиях ребята получают навыки, начиная от конструирования роботов и заканчивая созданием компьютерных игр, анимации и мобильных приложений. Робокласс посещают свыше 20 учеников. Возраст от шести лет. У юных программистов уже есть свои уникальные идеи IT-разработок. В Минской области насчитывается более двух десятков таких робоклассов.

Марк Матусевич, ученик средней школы № 2 имени Тишки Гартного:

Программировать, чтобы робот, например, объехал какой-то объект или проехал по какой-то дорожке. Можно создать робота-собирателя, который может собрать яблоню.

Демид Койко, ученик средней школы № 2 имени Тишки Гартного:

Мне нравится, что я могу создать программу, чтобы робот сам передвигался. Мне нравится изучать искусственный интеллект и принципы его создания.

Людмила Хамицевич, учитель средней школы № 2 имени Тишки Гартного:

Дети учатся создавать свои программные продукты, их кодировать, отлаживать, тестировать, то есть становятся программистами. Второе направление, которое позволяет данные комплексы развивать, – 3D-моделирование и 3D-печать. То есть дети учатся работать с эскизной и проектной документацией, создавать 3D-модели.

Ирина Абас, директор средней школы № 2 имени Тишки Гартного:

Для формирования IT-компетентности у учащихся, необходимо современное робототехническое оборудование. Таким оборудованием нас обеспечило Министерство образования Республики Беларусь. Это такая техническая мини-лаборатория. Ребятам очень нравится заниматься.