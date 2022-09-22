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Курьеры, озеленители, строители. За лето почти 11 тысяч студентов поработали в студотрядах

22 сентября 2022 15:02
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Новости Беларуси. Молодость, труд, романтика. За лето почти 11 тысяч юношей и девушек приняли участие в студотрядовском движении. Молодежь смогла не только отдохнуть, но и заработать, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Курьеры, озеленители, строители. За лето почти 11 тысяч студентов поработали в студотрядах-1

Было сформировано более 630 студотрядов – производственные, строительные, сервисные, педагогические, экологические и сельскохозяйственные. Каждый выбирал занятие по душе. Предлагалась работа курьером на предприятии по изготовлению швейной и сувенирной продукции, а также в зеленом строительстве. Ребята трудились и на знаковых объектах: площадке Национального детского технопарка и на Всебелорусской молодежной стройке в «Хатыни». Уделялось внимание и досугу. Были организованы спортивные мероприятия, интеллектуальные турниры и походы в кино.

Курьеры, озеленители, строители. За лето почти 11 тысяч студентов поработали в студотрядах-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Есть ряд наших, назовем их флагманами, таких вузов, как БНТУ, БГУИР. В этом году можно назвать и БГУ, которые очень серьезно перевыполнили свои планы. Ребята с удовольствием шли на серьезные, уже взрослые работы. И показывали неплохой результат.

Курьеры, озеленители, строители. За лето почти 11 тысяч студентов поработали в студотрядах-7

Егор Никитин, секретарь БРСМ Белорусского национального технического университета:
За лето 2022 года первичная организация комитета БНТУ трудоустроила 1 573 студента в составе 49 отрядов. Эмоции, особенно у тех, которые работали в первый год (и первокурсники работали, и второкурсники), у них впечатлений очень много. Потому что это новые знакомства. Они попробовали, что значит заработать деньги собственным трудом.

Курьеры, озеленители, строители. За лето почти 11 тысяч студентов поработали в студотрядах-10

Начинать пробовать себя в трудовой деятельности подростки могут с 14 лет. Для этого придется взять разрешение у одного из родителей. С 16 юноши и девушки свободны в выборе работы.

# Студенты # общество # Артем Цуран # Егор Никитин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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