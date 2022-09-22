Курьеры, озеленители, строители. За лето почти 11 тысяч студентов поработали в студотрядах

Новости Беларуси. Молодость, труд, романтика. За лето почти 11 тысяч юношей и девушек приняли участие в студотрядовском движении. Молодежь смогла не только отдохнуть, но и заработать, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Было сформировано более 630 студотрядов – производственные, строительные, сервисные, педагогические, экологические и сельскохозяйственные. Каждый выбирал занятие по душе. Предлагалась работа курьером на предприятии по изготовлению швейной и сувенирной продукции, а также в зеленом строительстве. Ребята трудились и на знаковых объектах: площадке Национального детского технопарка и на Всебелорусской молодежной стройке в «Хатыни». Уделялось внимание и досугу. Были организованы спортивные мероприятия, интеллектуальные турниры и походы в кино.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Есть ряд наших, назовем их флагманами, таких вузов, как БНТУ, БГУИР. В этом году можно назвать и БГУ, которые очень серьезно перевыполнили свои планы. Ребята с удовольствием шли на серьезные, уже взрослые работы. И показывали неплохой результат.

Егор Никитин, секретарь БРСМ Белорусского национального технического университета:

За лето 2022 года первичная организация комитета БНТУ трудоустроила 1 573 студента в составе 49 отрядов. Эмоции, особенно у тех, которые работали в первый год (и первокурсники работали, и второкурсники), у них впечатлений очень много. Потому что это новые знакомства. Они попробовали, что значит заработать деньги собственным трудом.