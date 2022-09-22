«У вас в Китае много поклонников». Лукашенко рассказали, как к нему относятся в Поднебесной

Новости Беларуси. Лидеры Беларуси и Китая договорились в рабочем режиме обсудить экономику, политику, военно-техническое сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тематикой и сроками будущего разговора Александр Лукашенко поделился 22 сентября на встрече с первым вице-президентом китайской корпорации Citic Construction. Она входит в топ-500 компаний мира, а в 2021 году поднялась на 115-е место.

Citic Construction – дочка крупнейшей государственной финансовой корпорации Китая Citic Group. За 15 лет международная инжиниринговая компания вышла на рынки стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока и Африки. Одной из первых начала деятельность и на территории Беларуси. Ее профиль – строительство под ключ объектов недвижимости, промышленных, инфраструктурных и спортивных сооружений. Второе направление – экспортно-импортные поставки механического и электронного оборудования.

Ян Цзяньцян, первый вице-президент корпорации (Китай):

Я ваш поклонник. У вас в Китае много поклонников. Я работаю в Беларуси с 2007 года, и за эти 15 лет был ответственным за реализацию ряда крупных инвестиционных проектов в нашей стране. Сегодня девятый раз, когда я с вами нахожусь на таком близком расстоянии. Поэтому это для меня большая честь. Благодарю вас за многолетнюю неизменную поддержку нашей корпорации. С экономической точки зрения мы планируем привлекать больше сотрудников белорусских компаний. Мы видим, как сильно выросли компетенции и профессиональный уровень белорусских строительных компаний.