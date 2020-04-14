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За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке

14 апреля 2020 16:52
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Новости Беларуси. В Белгосуниверситете отныне перешли на обучение в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве эксперимента так называемую удаленку опробовали еще пару недель назад. И вот 14 апреля принято решение до улучшения эпидситуации оставаться и учиться дома.

Как это работает, подсмотрела Оксана Семашко.

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-1

Студенты главного вуза страны перешли на удаленку. А значит, для учебы на дому нужны определенные условия.

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-4

Говорят, заданий стало больше, соответственно, прибавилось работы и преподавателям. Да и скорость интернета иногда подводит. Скайп есть не у всех. Но плюсов все равно больше, чем минусов.

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-7

Иван Соколовский, студент БГУ:
С одной стороны нравится живое общение, с другой – хорошо, что сидишь дома. Не надо никуда выходить. Это радует.

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-10

Выйти на связь с преподавателем можно как с компьютера, так и с помощью мобильного телефона. 

Анастасия Доруш, студентка БГУ:
Даже в ситуации, когда ты болеешь и не можешь прийти на лекцию, это намного комфортнее, сидя дома за компьютером.

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-13

Педагоги уже говорят о том, что сделан большой шаг вперед. Ведь развитие современных информационных технологий повышает уровень обучения и расширяет границы возможностей. 

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-16

Юрий Шевцов, заместитель декана юридического факультета БГУ:
Прогресс берет свое. Это будет приносить свои плоды, будет способствовать подготовке специалистов высокого уровня.

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-19

Учиться, скажем, в метро не получится. Ведь на онлайн-лекциях тоже нужно конспектировать. Дома также не присоединишься к виртуальным занятиям в пижаме. Деловой стиль (хотя бы верх) в кадре просят соблюдать преподаватели.

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-22

Оксана Семашко, корреспондент:
Мне сегодня посчастливилось совместить приятное с полезным. Предложили побывать в качестве студента на видеоуроке с преподавателем. Вот мы сейчас на прямой связи. Но я все-таки в качестве журналиста задам ему вопрос.
Посещаемость 100-процентная на таких виртуальных занятиях?

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-25

Дмитрий Щербик, доцент кафедры теории и истории государства БГУ:
З большага студэнты стараюцца навучацца і прымаюць удзел у лекцыях. 

Оксана Семашко:
Требуете у своих студентов соблюдение делового стиля?

Дмитрий Щербик:
Нікога не бачыў, каб хтосьці сядзеў у майке. Усе адзеты даволі прыгожа.

Оксана Семашко:
Мне кажется, что плюсы для вас в том, что благодаря такому виртуальному обучению спокойно на занятиях. Никого не нужно успокаивать.

Дмитрий Щербик:
Ну, можна сказаць і так.

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-28

Учиться и учить студенты и преподаватели могут не только с помощью видеоконференцсвязи, зум-приложения, но и чатов. Доступ к информации есть только у студентов и педагогов БГУ.

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-31

На связи с Татьяной Владимировной сегодня все ее 25 студентов. Рада видеть каждого. Особенно, когда тянут руки, чтоб ответить. Даже онлайн.

Татьяна Наумович, старший преподаватель кафедры конституционного права БГУ:
Если у меня есть нарушители дисциплины (говорят, пьют кофе или еще что-то), я имею право его удалить из чата. Ему надо перезайти и исправить свое поведение. Я смогу ему выключить микрофон.

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-34

Большое дело, конечно, за порталом БГУ. Он был создан еще пару лет назад. Именно благодаря уже разработанному инновационному образовательному контенту запустить удаленное обучение удалось сейчас так быстро и без потери качества. 

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-37

Оксана Здрок, проректор БГУ:
Это современные средства обучения, новейшие образовательные технологии, которые использовались и до этого периода, ставились задачи. И у нас в университете есть стратегические цели по цифровой трансформации вуза. И мы в рамках выполнения этих целей как раз и развивали эти формы обучения.

За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке-40

Далеко вслед за ведущим пошли и другие университеты Беларуси. Так, в нашем педагогическом вузе начали проводить виртуальные уроки для школьников. Онлайн-занятия ведут будущие учителя, а у тех, кто учится в профильных педагогических классах – сами преподаватели БГПУ. Так что кто хочет учиться, тот не теряет времени даром. 

# Коронавирус # общество # Оксана Семашко # Иван Соколовский # Анастасия Доруш # Юрий Шевцов # Дмитрий Щербик # Татьяна Наумович # Оксана Здрок # Фотофакт

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