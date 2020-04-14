За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке

Новости Беларуси. В Белгосуниверситете отныне перешли на обучение в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве эксперимента так называемую удаленку опробовали еще пару недель назад. И вот 14 апреля принято решение до улучшения эпидситуации оставаться и учиться дома. Как это работает, подсмотрела Оксана Семашко.

Студенты главного вуза страны перешли на удаленку. А значит, для учебы на дому нужны определенные условия.

Говорят, заданий стало больше, соответственно, прибавилось работы и преподавателям. Да и скорость интернета иногда подводит. Скайп есть не у всех. Но плюсов все равно больше, чем минусов.

Иван Соколовский, студент БГУ:

С одной стороны нравится живое общение, с другой – хорошо, что сидишь дома. Не надо никуда выходить. Это радует.

Выйти на связь с преподавателем можно как с компьютера, так и с помощью мобильного телефона. Анастасия Доруш, студентка БГУ:

Даже в ситуации, когда ты болеешь и не можешь прийти на лекцию, это намного комфортнее, сидя дома за компьютером.

Педагоги уже говорят о том, что сделан большой шаг вперед. Ведь развитие современных информационных технологий повышает уровень обучения и расширяет границы возможностей.

Юрий Шевцов, заместитель декана юридического факультета БГУ:

Прогресс берет свое. Это будет приносить свои плоды, будет способствовать подготовке специалистов высокого уровня.

Учиться, скажем, в метро не получится. Ведь на онлайн-лекциях тоже нужно конспектировать. Дома также не присоединишься к виртуальным занятиям в пижаме. Деловой стиль (хотя бы верх) в кадре просят соблюдать преподаватели.

Оксана Семашко, корреспондент:

Мне сегодня посчастливилось совместить приятное с полезным. Предложили побывать в качестве студента на видеоуроке с преподавателем. Вот мы сейчас на прямой связи. Но я все-таки в качестве журналиста задам ему вопрос.

Посещаемость 100-процентная на таких виртуальных занятиях?

Дмитрий Щербик, доцент кафедры теории и истории государства БГУ:

З большага студэнты стараюцца навучацца і прымаюць удзел у лекцыях. Оксана Семашко:

Требуете у своих студентов соблюдение делового стиля? Дмитрий Щербик:

Нікога не бачыў, каб хтосьці сядзеў у майке. Усе адзеты даволі прыгожа. Оксана Семашко:

Мне кажется, что плюсы для вас в том, что благодаря такому виртуальному обучению спокойно на занятиях. Никого не нужно успокаивать. Дмитрий Щербик:

Ну, можна сказаць і так.

Учиться и учить студенты и преподаватели могут не только с помощью видеоконференцсвязи, зум-приложения, но и чатов. Доступ к информации есть только у студентов и педагогов БГУ.

На связи с Татьяной Владимировной сегодня все ее 25 студентов. Рада видеть каждого. Особенно, когда тянут руки, чтоб ответить. Даже онлайн.





Татьяна Наумович, старший преподаватель кафедры конституционного права БГУ:

Если у меня есть нарушители дисциплины (говорят, пьют кофе или еще что-то), я имею право его удалить из чата. Ему надо перезайти и исправить свое поведение. Я смогу ему выключить микрофон.

Большое дело, конечно, за порталом БГУ. Он был создан еще пару лет назад. Именно благодаря уже разработанному инновационному образовательному контенту запустить удаленное обучение удалось сейчас так быстро и без потери качества.

Оксана Здрок, проректор БГУ:

Это современные средства обучения, новейшие образовательные технологии, которые использовались и до этого периода, ставились задачи. И у нас в университете есть стратегические цели по цифровой трансформации вуза. И мы в рамках выполнения этих целей как раз и развивали эти формы обучения.