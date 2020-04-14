Даже дешевле стали. Поставки масок в аптеки Минска увеличили в 2-3 раза

Новости Беларуси. Объём поставок масок и марлевых повязок в столице увеличился в 2-3 раза. В аптеки их отгружают минимум дважды в неделю, при необходимости и чаще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Предприятия концерна «Беллегпром» отгружают продукцию на аптечные склады предприятия «Белфармация», которые поставляют их в аптеки.

Маски и раньше были, я как-то запаслась. Но вот в эту аптеку как ни захожу, всегда все есть.

Особый отдел, очень удобно. Все остальные лекарства там, а здесь очень удобно купить. Всегда и повязку можно купить, и дизенфицирующие какие-то средства.

Елена Остапенко, заведующая аптекой № 97 РУП «Белфармация»:

На сегодня у меня где-то 2300-2500 масок. Не подорожали, наоборот, мы получили сейчас даже дешевле маски. На дезсредства цена стабильно держится, а наши аптечного производства даже дешевле еще получаются.