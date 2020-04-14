Даже дешевле стали. Поставки масок в аптеки Минска увеличили в 2-3 раза
Новости Беларуси. Объём поставок масок и марлевых повязок в столице увеличился в 2-3 раза. В аптеки их отгружают минимум дважды в неделю, при необходимости и чаще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Предприятия концерна «Беллегпром» отгружают продукцию на аптечные склады предприятия «Белфармация», которые поставляют их в аптеки.
Маски и раньше были, я как-то запаслась. Но вот в эту аптеку как ни захожу, всегда все есть.
Особый отдел, очень удобно. Все остальные лекарства там, а здесь очень удобно купить. Всегда и повязку можно купить, и дизенфицирующие какие-то средства.
Елена Остапенко, заведующая аптекой № 97 РУП «Белфармация»:
На сегодня у меня где-то 2300-2500 масок. Не подорожали, наоборот, мы получили сейчас даже дешевле маски. На дезсредства цена стабильно держится, а наши аптечного производства даже дешевле еще получаются.
Медицинские маски и антисептики, в том числе гели и спреи, сейчас в перечне социально значимых товаров. Цены и количество продукции регулируются. Так, один покупатель по-прежнему может приобрести не больше 10 масок. Данный шаг – реакция на повышенный спрос на внутреннем рынке и защита от спекулятивных цен.