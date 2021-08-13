Сколько можно заплатить, если не убирать за собакой, и куда звонить, если не убирает сосед?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
По правилам выгул должен осуществляться на определенных площадках, желательно – которые находятся в 40 метрах от дома. Но не каждый застройщик при проектировании об этом думает. Как быть в этой ситуации? Что у нас предусматривает здесь закон?
Екатерина Короткина, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ № 1 Московского района г. Минска»:
Собак нужно выгуливать на коротком поводке с намордником. Если эта собака потенциально опасная, еще возможен вместо поводка поводок на шипах. Исключения есть. Это щенки до 3 месяцев и собаки, которые ростом в холке до 25 сантиметров – они могут быть без намордника, но на поводке.
Выгуливать запрещено на придомовых территориях, детских площадках, в местах общего пользования, детских садах, школах, магазинах, рынках. Есть специально предусмотренные и утвержденные администрацией каждого района площадки для выгула собак.
Но если, допустим, далеко добираться до площадки, в крайнем случае можно где-то на каких-то пустырях. Но, опять-таки, убирает за собой владелец. В любом случае – на площадке, в другом месте – владелец должен иметь с собой какой-то пакетик, совочек.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я ни одного такого владельца не видела, если честно.
Екатерина Короткина:
Должны убирать.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
А как объяснить людям, которые гуляют с собакой?
Екатерина Короткина:
Наверное, только рублем. Опять-таки, нарушение правил содержания домашних животных.
Татьяна Савчик:
То есть наказываются штрафом?
Екатерина Короткина:
На первый раз – предупреждением. Может быть предупреждение, в последующем – от 1 до 15 базовых величин.
Александра Каштанова:
Как об этом сообщить? Тоже должен быть неравнодушный сосед, которому это мешает. Куда нужно позвонить?
Екатерина Короткина:
Либо в ЖЭС обратиться, в ЖЭО, в ЖКХ, милицию, санэпидемстанцию.
Александра Каштанова:
Даже некоторые хозяева собак обращают внимание, говорят: мы убираем, а вы почему-то не делаете.