Сколько можно заплатить, если не убирать за собакой, и куда звонить, если не убирает сосед?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

По правилам выгул должен осуществляться на определенных площадках, желательно – которые находятся в 40 метрах от дома. Но не каждый застройщик при проектировании об этом думает. Как быть в этой ситуации? Что у нас предусматривает здесь закон?

Екатерина Короткина, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ № 1 Московского района г. Минска»:

Собак нужно выгуливать на коротком поводке с намордником. Если эта собака потенциально опасная, еще возможен вместо поводка поводок на шипах. Исключения есть. Это щенки до 3 месяцев и собаки, которые ростом в холке до 25 сантиметров – они могут быть без намордника, но на поводке. Выгуливать запрещено на придомовых территориях, детских площадках, в местах общего пользования, детских садах, школах, магазинах, рынках. Есть специально предусмотренные и утвержденные администрацией каждого района площадки для выгула собак. Но если, допустим, далеко добираться до площадки, в крайнем случае можно где-то на каких-то пустырях. Но, опять-таки, убирает за собой владелец. В любом случае – на площадке, в другом месте – владелец должен иметь с собой какой-то пакетик, совочек.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я ни одного такого владельца не видела, если честно. Екатерина Короткина:

Должны убирать. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

А как объяснить людям, которые гуляют с собакой? Екатерина Короткина:

Наверное, только рублем. Опять-таки, нарушение правил содержания домашних животных.