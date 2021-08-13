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Мама Алины Горносько: медаль – это благодарность за её труд, за проведённое время в зале

13 августа 2021 08:35
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту 13 августа встретили белорусского призера Олимпиады в Токио Алину Горносько. Она завоевала бронзовую медаль по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мама Алины Горносько: медаль – это благодарность за её труд, за проведённое время в зале-1

Алина Горносько: за этой бронзой на ОИ стоит безумно много работы, травм, восстановлений

В зале прилетов собрались друзья, коллеги, родные и близкие спортсменки.

Мама Алины Горносько: медаль – это благодарность за её труд, за проведённое время в зале-3

Екатерина Горносько, мама Алины Горносько: 
Мы рады, что она – пусть мы не слышали гимн Беларуси, все у нас будет впереди. Наверное, гордость за страну, что еще одна медаль, еще одна медаль в копилке нашей любимой Беларуси. Это благодарность Алине за ее труд, за ее проведенное время в зале. Ведь все-таки тренировки по времени очень трудоемкие, длительные и с трех лет. Вознаграждена по своим заслугам.

Бронза Алины Горносько стала седьмой наградой в копилке сборной Беларуси на Олимпиаде.

# Олимпиада 2020 # Екатерина Горносько # Алина Горносько

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