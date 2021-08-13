Мама Алины Горносько: медаль – это благодарность за её труд, за проведённое время в зале

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту 13 августа встретили белорусского призера Олимпиады в Токио Алину Горносько. Она завоевала бронзовую медаль по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Горносько, мама Алины Горносько:

Мы рады, что она – пусть мы не слышали гимн Беларуси, все у нас будет впереди. Наверное, гордость за страну, что еще одна медаль, еще одна медаль в копилке нашей любимой Беларуси. Это благодарность Алине за ее труд, за ее проведенное время в зале. Ведь все-таки тренировки по времени очень трудоемкие, длительные и с трех лет. Вознаграждена по своим заслугам.

Бронза Алины Горносько стала седьмой наградой в копилке сборной Беларуси на Олимпиаде.