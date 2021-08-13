Закончились ракеты и мишени, которые были разработаны в СССР. Мы начинаем работать на современных – Дмитрий Панин

В тактических учениях примет участие почти половина личного состава части. Сразу после торжественного построения и слов напутствия они железнодорожным составом отправились в дорогу, которая займет около шести дней. 12 августа военнослужащие погрузили на железнодорожные платформы зенитно-ракетный комплекс С-300, а также дополнительную технику. В том числе и полевой пункт питания, ведь полку предстоит подготовить базу военно-полевого лагеря для белорусских военных.

Дмитрий Панин, командир 1-го зенитного ракетного полка:

Спектр задач, который мы можем отработать на территории Республики Беларусь, полон. За исключением одного важного аспекта – мы не можем выполнять боевые стрельбы на территории Беларуси, поскольку не имеется таких полигонов. Благодаря тому, что Российская Федерация предоставляет нам полигон, полк будет выполнять боевые стрельбы. В прошлом году мы закончили, скажем так, большой этап в эпохе еще Советского Союза. Грубо говоря, закончились ракеты и мишени, которые были разработаны в Советском Союзе. И с этого года мы начинаем уже работать на современных и перспективных ракетах и мишенях, которые полностью имеют характеристики современных средств воздушного нападения, что, бесспорно, для нас очень важно.