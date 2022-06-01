Прямой эфир

Сколько медалистов в Минской области и готовы ли выпускники к экзаменам? Поговорили с директором гимназии

01 июня 2022 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В каждой школе Минской области подготовили праздничные мероприятия к последнему звонку, торжественные и немного грустные. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как проходят выпускные утренники в детских садах, поймем, что нужно для окончания школы с золотой медалью, на себе проверим, сложно ли выучить основные шаги выпускного вальса и посмотрим, какие платья в тренде у 11-классников.  

Сколько медалистов в Минской области и готовы ли выпускники к экзаменам? Поговорили с директором гимназии-1

Романтика выпускного вечера – это прекрасно. Но у 11-классников есть еще одна важная миссия – сдать экзамены. Подготовка к ним началась еще 1 сентября. Школьная программа объемная, но и дети показывают хороший результат.  

Сколько медалистов в Минской области и готовы ли выпускники к экзаменам? Поговорили с директором гимназии-4

Инна Жданович, директор гимназии Клецка:  
Класс очень сильный по учебе, средний балл успеваемости по классу составляет 9,2. Самый высокий результат – 9,9 балла по итогам года, прогнозируется такой результат. В этом выпуске шесть претендентов на награждение золотой медалью, среди них и мальчики, и девочки. И один претендент на награждение серебряной медалью. Мы уже имеем такие образцы. Ребята в предвкушении наград. Хотя есть ребята, которые не награждены золотой и серебряной медалями, но имеют в аттестате отметки 9-10 баллов. Выпуск – самый сильный у нас в районе, в городе. Ребята на протяжении всей учебы в гимназии принимают участие в олимпиадах различного уровня, конкурсах исследовательских работ, творческих конкурсах. Есть достижения по всем учебным предметам областного, республиканского уровней. Естественно, к аттестатам ребята получат еще и похвальные листы за особые успехи в изучении учебных предметов.  

Сколько медалистов в Минской области и готовы ли выпускники к экзаменам? Поговорили с директором гимназии-7

Золотая медаль – результат упорного труда на протяжении всей учебы. С каждым годом к нему стремится все больше детей. Чтобы получить золото в учебной гонке, нужно соблюсти три правила трех «у»: учеба на отметки не ниже 9 баллов, участие в творческой, спортивной или научной жизни школы, а также успешная сдача экзаменов. Тогда вместе с аттестатом выпускник получит и заветную награду.  

Анастасия Кончиц, корреспондент:  
Что изображено на медали? Какие символы ребятам остаются на будущее?  

Сколько медалистов в Минской области и готовы ли выпускники к экзаменам? Поговорили с директором гимназии-10

Инна Жданович:  
Это книга, солнце, ветвь, наш государственный герб, который находится на обороте медали. У нас золотые медали вручаются на районном празднике председателем районного исполнительного комитета. Я думаю, что это очень приятно. Это торжественная обстановка. Всегда очень горжусь своими выпускниками, когда они получают из рук председателя такие достойные награды.  
– Книга – символ знаний, это общеизвестно. А солнце что должно подарить?  
– Солнце – свет, светлая дорога, путь к знаниям, профессионализму. Они когда-то окончат учреждения высшего образования. Получат специальности и проявят себя в своей профессии. Всегда приятно, когда наши выпускники возвращаются на малую родину, на Клетчину, и работают специалистами в организациях, предприятиях. Всегда горды.  
– Золотая медаль в красной коробочке, а после – красный диплом в университете.  
– Конечно. И 100 баллов на централизованном тестировании.  

Сколько медалистов в Минской области и готовы ли выпускники к экзаменам? Поговорили с директором гимназии-13

Выпускная кампания начнется 1 июня. Последний экзамен 11-классники сдадут 8-го. Педагоги в успехах своих детей уверены. Уже прошло большое количество дополнительных занятий и открытых уроков, сданы репетиционные тестирования. Остаются только последние напутствия.  

Сколько медалистов в Минской области и готовы ли выпускники к экзаменам? Поговорили с директором гимназии-16

Жанна Макрецкая, учитель гимназии Клецка:  
У любым выпадку слухаць сваё сэрца. Я лічу, што сэрца ніколі не падмане. Калі ты будзеш прыслухоўвацца не да чужой думкі, а да свайго сэрца. І не рабі нічога знянацку. Сядзь, абдумай, прыслухайся і толькі тады зрабі яшчэ крок наперад. Я думаю, што ўсё атрымаецца. Думаю, што ў іх вялікі багаж. Туды, куды яны хочуць паступіць, яны паступяць. І закончаць яны таксама ў радах лепшых.  

Сколько медалистов в Минской области и готовы ли выпускники к экзаменам? Поговорили с директором гимназии-19

Чтобы понимать масштабы выпуска 2022 года, немного цифр. Школы центрального региона закончат более 20 тысяч школьников. Свыше 7 тысяч из них – 11-классники. На золотую медаль претендуют около 600 учеников. Традиционно больше всего в Молодечненском, Борисовском и Солигорском районах.  

Читайте также:  

«Хочется почувствовать другую жизнь в другом городе». Выпускники школ поделились, какую профессию выбрали  

«Очень волнительный момент, но хочется, чтобы деткам он запомнился». Вот как готовят выпускные для самых маленьких  

«Желательно без слез, но так не получится». 11-классница о том, как готовится к выпускному и чего ждет от вечера  

# Школы в Беларуси # общество # Инна Жданович # Анастасия Кончиц # Жанна Макрецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ребёнку брат отрубил стопу и спрятал под печку. Хирург рассказал, кого сложнее всего оперировать
01 июня 2022 12:40

Ребёнку брат отрубил стопу и спрятал под печку. Хирург рассказал, кого сложнее всего оперировать

Тканевая инженерия. Какой будет пластическая хирургия в будущем?
01 июня 2022 12:30

Тканевая инженерия. Какой будет пластическая хирургия в будущем?

Участвуют представители Палестины и других национальностей. Что запланировано на фестивале культур в Гродно?
01 июня 2022 12:30

Участвуют представители Палестины и других национальностей. Что запланировано на фестивале культур в Гродно?