Сколько медалистов в Минской области и готовы ли выпускники к экзаменам? Поговорили с директором гимназии

Новости Беларуси. В каждой школе Минской области подготовили праздничные мероприятия к последнему звонку, торжественные и немного грустные. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как проходят выпускные утренники в детских садах, поймем, что нужно для окончания школы с золотой медалью, на себе проверим, сложно ли выучить основные шаги выпускного вальса и посмотрим, какие платья в тренде у 11-классников.

Романтика выпускного вечера – это прекрасно. Но у 11-классников есть еще одна важная миссия – сдать экзамены. Подготовка к ним началась еще 1 сентября. Школьная программа объемная, но и дети показывают хороший результат.

Инна Жданович, директор гимназии Клецка:

Класс очень сильный по учебе, средний балл успеваемости по классу составляет 9,2. Самый высокий результат – 9,9 балла по итогам года, прогнозируется такой результат. В этом выпуске шесть претендентов на награждение золотой медалью, среди них и мальчики, и девочки. И один претендент на награждение серебряной медалью. Мы уже имеем такие образцы. Ребята в предвкушении наград. Хотя есть ребята, которые не награждены золотой и серебряной медалями, но имеют в аттестате отметки 9-10 баллов. Выпуск – самый сильный у нас в районе, в городе. Ребята на протяжении всей учебы в гимназии принимают участие в олимпиадах различного уровня, конкурсах исследовательских работ, творческих конкурсах. Есть достижения по всем учебным предметам областного, республиканского уровней. Естественно, к аттестатам ребята получат еще и похвальные листы за особые успехи в изучении учебных предметов.

Золотая медаль – результат упорного труда на протяжении всей учебы. С каждым годом к нему стремится все больше детей. Чтобы получить золото в учебной гонке, нужно соблюсти три правила трех «у»: учеба на отметки не ниже 9 баллов, участие в творческой, спортивной или научной жизни школы, а также успешная сдача экзаменов. Тогда вместе с аттестатом выпускник получит и заветную награду. Анастасия Кончиц, корреспондент:

Что изображено на медали? Какие символы ребятам остаются на будущее?

Инна Жданович:

Это книга, солнце, ветвь, наш государственный герб, который находится на обороте медали. У нас золотые медали вручаются на районном празднике председателем районного исполнительного комитета. Я думаю, что это очень приятно. Это торжественная обстановка. Всегда очень горжусь своими выпускниками, когда они получают из рук председателя такие достойные награды.

– Книга – символ знаний, это общеизвестно. А солнце что должно подарить?

– Солнце – свет, светлая дорога, путь к знаниям, профессионализму. Они когда-то окончат учреждения высшего образования. Получат специальности и проявят себя в своей профессии. Всегда приятно, когда наши выпускники возвращаются на малую родину, на Клетчину, и работают специалистами в организациях, предприятиях. Всегда горды.

– Золотая медаль в красной коробочке, а после – красный диплом в университете.

– Конечно. И 100 баллов на централизованном тестировании.

Выпускная кампания начнется 1 июня. Последний экзамен 11-классники сдадут 8-го. Педагоги в успехах своих детей уверены. Уже прошло большое количество дополнительных занятий и открытых уроков, сданы репетиционные тестирования. Остаются только последние напутствия.