«Очень волнительный момент, но хочется, чтобы деткам он запомнился». Вот как готовят выпускные для самых маленьких

Новости Беларуси. В каждой школе Минской области подготовили праздничные мероприятия к последнему звонку, торжественные и немного грустные. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как проходят выпускные утренники в детских садах, поймем, что нужно для окончания школы с золотой медалью, на себе проверим, сложно ли выучить основные шаги выпускного вальса и посмотрим, какие платья в тренде у 11-классников.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Первый выпускной у ребят случается еще в детском саду. К нему они готовятся заранее. Из шкафов достают самые красивые праздничные платья и отправляются на репетицию. Параллельно нужно еще успеть подготовиться к школе.

Для этого у ребят масса возможностей. В каждом детском саду создан уголок школьника. Здесь и алфавит, и цифры. Важно, что заниматься никто не заставляет. Дети сами охотно читают и считают. Заинтересовать малышей – целое искусство. Но воспитатели умеют преподнести все так, чтобы учеба была в радость. «Я всегда прислушиваюсь к выпускникам, чего бы им хотелось». Какой особенный прощальный вальс готовят 11-классники? Подробности здесь.

Светлана Адуцкевич, воспитатель Клецкого ясли-сада № 2:

Нужно, чтобы был индивидуальный подход, чтобы каждый нашел свои интересы в жизни. Подходить интересно, преподавать. Даже мы, взрослые, учимся. Если все это интересно, то хорошо запоминается. Вот с таким подходом надо. Мы даже немножко пишем в тетрадях. Чтобы моторика руки развивалась, чтобы им легче было в школе писать.

Наталия Гаргун, заведующая Клецким яслями-садом № 2:

В каждой старшей группе созданы учебные центры, где хранятся все их принадлежности и учебные пособия, где они готовятся к школе по различным направлениям образовательных областей. Одновременно это все происходит играя. В каждой группе есть такие мини-сюжетно-ролевые игры «Школа».

Вот сидит первоклассница, есть звоночек, доска. Они одновременно выступают в роли и учителя, и ученика. Ежегодно у нас проводятся экскурсии в школу. Дети мотивируются и там. То есть выпускной утренник – это результат подготовки детей к школе, потому что по сценарию есть различные задания, где родители увидят результат того, что мы на протяжении всех лет в учреждении, особенно в старшей группе, дали им по подготовке к школе.

Для малышей школа – новый интересный мир. В него они хотят окунуться с головой. А значит, в будущем готовы показывать хорошие результаты. В детском саду основная задача – научиться грамотно излагать свои мысли, не бояться учиться и ошибаться. Впрочем, ребята в этом году смелые и умелые. Уже хвастаются, что умеют и чему только хотят научиться. «Хочется почувствовать другую жизнь в другом городе». Выпускники школ поделились, какую профессию выбрали – читайте далее.

– Я умею считать до 100 и больше 100. Считать умею, писать, у меня есть два рюкзака.

– Какие?

– Один мне сестра подарила, а второй лежал.

– То есть в школу уже пойдешь с рюкзаком.

Я хочу пойти в школу, потому что там очень-очень интересно. Там друзья, познакомлюсь с мальчиками, девочками. Больше всего я хочу научиться в школе геометрии.

– Есть три братика.

– Они все школьники?

– Ага.

– Что они говорят о школе?

– То, что когда приходишь домой, нужно переодеваться и делать уроки.

– Ты готов делать уроки каждый раз?

– Угу.

– Ответственно будешь к этому относиться?

– Да. Но перед школой еще нужно подготовить самый трогательный утренник – выпускной. Для родителей готовят много сюрпризов. В сценарии и песни, и стихи, и даже вручение маленьких дипломов.

Мы считали, в самом деле с садом нам так повезло.

Алена Пальчик, воспитатель Клецкого ясли-сада № 2:

Начинали мы усердно готовиться с марта. Что интересного в нашем сценарии? У нас присутствуют песни, также сценка включена. На выпускном утреннике будут присутствовать сказочные герои. Когда проходят выпускные утренники, всегда очень волнительный момент, но хочется, чтобы деткам он запомнился, остался в памяти, так как это у них первый выпускной, первый в жизни диплом. Еще с детского сада мы нашим воспитанникам стараемся привить самые лучшие качества, чтобы, когда они пойдут в школу, стали там самыми лучшими, самыми успешными, чтобы все у них в жизни получалось и чтобы каждый ребенок добился успехов в своих начинаниях.

Елена Корзун, музыкальный руководитель Клецкого ясли-сада № 2:

Музыка в жизни играет очень большую роль, и чтобы развить у ребенка музыкальную способность, мы используем на занятиях различные приемы, стараемся заинтересовать ребят, развить у них способности, которые заложены природой. Дети это очень хорошо воспринимают. Они стараются, заинтересовываются по ходу занятий, развлечений, различных мероприятий. Выпускные каждый год. Этот праздник – финал всему пройденному в детском саду. Сценарии у нас разрабатываются к каждому празднику индивидуально. Дети заканчивают сад по всем канонам выпускного. А самое главное – для них звенит детский последний звонок.