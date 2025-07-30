Сколько книг в год покупает белорусская молодёжь? Провели опрос

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Структура потребительского поведения молодежи – довольно-таки сегментизированная вещь. То, что тут в равной степени, как уже говорилось, и путешествия, и возможность пожить для себя. Порядка 27-28 % структуры трат молодых людей занимает образование, образовательные услуги. Опять же, это в целях повышения своего интеллектуального, образовательного, профессионального уровня, чтобы быть и конкурентоспособными на рынке. Конечно, немаловажную роль играют книги. И вот задавая вопрос, какое количество книг вы приобрели в 2024 году, более 30 %, доминирует тенденция, порядка 7-10 книг. То есть 7-10 книг именно в печатном формате, потому что у нас есть аудиокниги, электронные книги, но вот именно печатный формат – 7-10. Вторая позиция – это 3-6 книг, где-то 25-27 %, то есть в принципе молодежь у нас активная, она читающая.

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