Расширение ассортимента и упор на высокое качество. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич провела встречу с представителями предприятий объединения «Столичная торговля и услуги», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Забелло, генеральный директор КУП «Минскхлебпром»: Мы выпускаем несколько здоровых линеек хлеба. Это хлебная диета с добавлением всевозможных полезных для организма веществ, такие как семена льна, подсолнуха, горчичного масла, моркови, томаты, другие виды. И самое главное, на сегодняшний день мы в основном производим хлеб ржано-пшеничный.

Сергей Некрашевич, генеральный директор УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:

Увеличился объем производства баклажанов, перцев, новые виды салата. Начато производство в экспериментальном виде грибов (вешенки), и в осенний период будет возобновлено данное производство.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Минский дрожжевой комбинат сейчас в стадии инновационного проекта. В том числе мы озвучим тот вид продукции, который будем продавать и выпускать уже с 2026 года. Ну и Минскпром, конечно же, мы тоже занимаемся модернизацией продукции, модернизацией оборудования. Буквально в конце года у нас приходит новое оборудование, и мы переоснастим ряд наших линий по производству хлебобулочных изделий. Поэтому очень много новых видов продукции будет выпущено предприятиями города Минска. Мы обязательно сделаем на это акцент для того, чтобы наши потребители знали и уже могли в перспективе планировать данное приобретение.

До конца 2025 года объекты торговли будут модернизированы. Особое внимание уделят форменной одежде работников и оформлению входных групп. Кроме того, планируется, что в магазинах появятся стойки или зоны, выдержанные в едином стиле с продукцией, произведенной в столице с названием «Лучшее – минское».