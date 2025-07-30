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Нужно ли обучать в школе финансовой грамотности? Мнение

30 июля 2025 17:32
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Нужно ли обучать в школе финансовой грамотности? Мнение-2

Анна Федорович, риэлтер:
Со школы нужно внедрять новый предмет – финансовая грамотность. Мне кажется, даже оглядываясь на свое прошлое, если бы вот эти знания, система, правильное распоряжение финансами прививалось с детства, с квартирами были бы уже все к 25 годам, правильно бы распоряжались финансами. Но мы к этому идем. Должно появиться желание. И у тех же родителей сначала должно сформироваться понимание по финансовой грамотности, после этого уже учить своих детей.

Подробности в видео.

# Деньги # Евгений Пустовой # Молодежь Беларуси

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