Нужно ли обучать в школе финансовой грамотности? Мнение

Анна Федорович, риэлтер:

Со школы нужно внедрять новый предмет – финансовая грамотность. Мне кажется, даже оглядываясь на свое прошлое, если бы вот эти знания, система, правильное распоряжение финансами прививалось с детства, с квартирами были бы уже все к 25 годам, правильно бы распоряжались финансами. Но мы к этому идем. Должно появиться желание. И у тех же родителей сначала должно сформироваться понимание по финансовой грамотности, после этого уже учить своих детей.

Подробности в видео.