Сколько км дорог отремонтировано в Минске в 2024-м? Рассказал замдиректора «Горремавтодор»

Состояние автомобильных дорог – наиважнейший вопрос для белорусов. Это подчеркнул Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам транспортной инфраструктуры. Протяженность улиц в Минске составляет около 1,5 тысяч километров, а площадь дорожного покрытия – 25 миллионов квадратных километров. То, в каком состоянии дороги, беспокоит автомобилистов на протяжении всего года, но в преддверии зим вопрос становится особенно актуальным. С тем, как налажена работа в настоящее время, в каком состоянии находятся дороги столицы, разобрались с гостями в ток-шок «Большой город» на СТВ.

Артем Ганчар, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

На данный момент мы уже вышли на цифру 1,7 миллиона метров квадратных. И я полагаю, до конца сезона, осталось уже не очень много времени, мы выйдем на цифру порядка 1,9 миллиона квадратных. Это будет включать в себя как ямочный ремонт, так и замену асфальтобетонных покрытий уличной дорожной сети на всю ширину, ремонт тротуаров, нанесение защитных слоев, также герметизация трещин. Хочу обратить внимание, что за последние два года мы значительно увеличили работы превентивные, такие как защитные слои и герметизация трещин, что в свою очередь продлевает жизнь покрытия порядка трех-четырех лет.