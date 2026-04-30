Новости по тегу #Артем Ганчар

В столице ведется активное развитие дорожной инфраструктуры, включая ремонт существующих путепроводов. Обновляют улицы, проспекты и важнейшие республиканские автомагистрали.
Только в Минске с начала зимы на дороги было высыпано более 70 тысяч тонн соли.
Одна из основных причин подтопления городских территорий – выпадение высокоинтенсивных и при этом редко повторяющихся осадков.
Состояние автомобильных дорог – наиважнейший вопрос для белорусов. Это подчеркнул Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам транспортной инфраструктуры.
Состояние автомобильных дорог – наиважнейший вопрос для белорусов. Это подчеркнул Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам транспортной инфраструктуры.
12 октября 2026 19:57
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