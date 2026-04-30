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Новости по тегу #Артем Ганчар

В Минске планируют обновить около 2 млн кв. м дорог в 2026 году
30 апреля 2026 18:00

В Минске планируют обновить около 2 млн кв. м дорог в 2026 году

Соль раздора на дорогах – чем людям «насолили» реагенты и какие способы борьбы с гололёдом за границей?
01 февраля 2026 19:09

Соль раздора на дорогах – чем людям «насолили» реагенты и какие способы борьбы с гололёдом за границей?

35 дождевых колодцев дополнительно обустроили в Минске
22 июля 2025 18:43

35 дождевых колодцев дополнительно обустроили в Минске

Мраморная крошка или соль? Рассказываем, какой реагент эффективнее в условиях белорусской зимы
30 октября 2024 06:19

Мраморная крошка или соль? Рассказываем, какой реагент эффективнее в условиях белорусской зимы

Сколько км дорог отремонтировано в Минске в 2024-м? Рассказал замдиректора «Горремавтодор»
30 октября 2024 06:11

Сколько км дорог отремонтировано в Минске в 2024-м? Рассказал замдиректора «Горремавтодор»

В Минске в 2 раза уменьшился объём ямочности на дорогах в сравнении с 2023-м
15 февраля 2024 07:20

В Минске в 2 раза уменьшился объём ямочности на дорогах в сравнении с 2023-м

Как ремонтируют минские дороги и когда откроют мост между Московской и Чкалова?
01 декабря 2023 14:55

Как ремонтируют минские дороги и когда откроют мост между Московской и Чкалова?

Более 700 единиц коммунальной техники будет задействовано в зимний период в Минске
12 октября 2023 14:49

Более 700 единиц коммунальной техники будет задействовано в зимний период в Минске

Вместо морозов – оттепель. Какой погоды ждать в конце ноября и как в Беларуси справились с первым снегопадом?
22 ноября 2022 20:55

Вместо морозов – оттепель. Какой погоды ждать в конце ноября и как в Беларуси справились с первым снегопадом?

Более 700 единиц техники подготовили для расчистки минских улиц от снега
22 ноября 2022 12:24

Более 700 единиц техники подготовили для расчистки минских улиц от снега

«Горремавтодор» заключил договор с Белгидрометцентром – коммунальники готовятся к зиме
09 ноября 2022 14:15

«Горремавтодор» заключил договор с Белгидрометцентром – коммунальники готовятся к зиме

«Надо немного потерпеть». Когда в Минске закончат ремонт дорог?
28 марта 2021 18:55

«Надо немного потерпеть». Когда в Минске закончат ремонт дорог?